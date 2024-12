Onimusha : la série de retour après 20 ans d'absence, un jeu à la Nioh ? Premier trailer avec du gameplay

Dire qu'on n'était pas au courant que Capcom travaillait sur un nouvel épisode d'Onimusha serait mentir, le jeu avait fuité il y a 4 ans lorsqu'il était encore baptisé "Onimusha New Work" dans les fichiers Excel de l'éditeur japonais. Ce qu'on doutait moins en revanche, c'est que le titre fasse une apparition lors de la soirée des Game Awards 2024. La surprise fut néanmoins totale et le résultat spectaculaire, puisque ce nouvel épisode reprend les codes des jeux d'action modernes avec une bonne touche de Nioh et de Souls-like très à la mode. Cela dit, il faut quand même rappeler que l'ambiance japonaise en mode dark fantasy, Onimusha le faisait déjà il y a près de 30 ans et cet épisode ne fera pas exception. Capcom précise d'ailleurs que la série Onimusha est ancrée dans la période Sengoku, l'âge légendaire des états belligérants du Japon. Les jeux mêlent l'histoire au folklore japonais pour raconter les aventures de guerriers qui manient le pouvoir mystique des Oni.

On apprend cependant que ce Onimusha Way of the Sword prendra place dans les quartiers de Kyoto au début de la période Edo. Sauf que la ville a été infestée par les démoniaques Genma et seul un samouraï solitaire armé du gantelet Oni peut se dresser face à ces créatures venues d'un autre monde. La sortie d'Onimusha Way of the Sword est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series pour 2026.