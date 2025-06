Onimusha Way of the Sword : nouvelle vidéo de gameplay où Musashi affronte Sasaki Ganryu

C’est à l’occasion du Summer Game Fest 2025 que Capcom a dévoilé un nouveau trailer d'Onimusha Way of the Sword, une vidéo de gameplay où l'on on assiste surtout à un duel entre Miyamoto Musashi, héros du jeu, et Sasaki Ganryu, son légendaire rival. Les deux hommes s’affrontent sabre au clair, dans une mise en scène qui flirte autant avec l’histoire qu’avec la fantasy. Détail important : Ganryu, tout comme Musashi, manie lui aussi un gantelet Oni, outil surnaturel au cœur de la mythologie Onimusha, annonçant un face-à-face d’une grande intensité. Mais les ennemis ne sont pas tous humains. Fidèle à l’ADN de la série, Way of the Sword met en scène une galerie de Genma, ces créatures démoniaques qui peuplent l’univers de la licence. Parmi les nouvelles menaces, on découvre Kubi Akari, un spectre voleur d’âmes, et surtout Daidara, colosse monstrueux armé d’une massue géante, animé par une faim dévorante. La séquence de combat contre ce dernier, dans une arène inédite, offre un moment de tension viscérale, et illustre parfaitement l’hybridation entre folklore et action. Le trailer révèle également un nouveau type d’environnement, avec des ruines flottantes dans un ciel brumeux et des formations rocheuses suspendues dans le vide, ce qui laisse penser que le jeu ira explorer des contrées surréalistes. Musashi semble aussi pouvoir manipuler l’espace, ouvrant la voie à une exploration parallèle.







Côté gameplay, Capcom semble vouloir rester fidèle aux fondements d'Onimusha, tout en modernisant l’ensemble. Le jeu reposera sur le système Issen, qui consiste à effectuer une parade parfaite juste avant une attaque ennemie pour déclencher un contre mortel, sublimé ici par des effets visuels tranchants. Le trailer montre également l’utilisation de nouvelles armes, dont une paire de marteaux jumeaux capables de libérer des ondes de choc. Dans les dernières secondes de la vidéo, un détail intrigue : l’apparition furtive d’une femme mystérieuse, émergeant de la lumière projetée par le gantelet Oni de Musashi. Peu d’éléments sont dévoilés, mais tout indique qu’elle jouera un rôle central dans l’histoire, peut-être comme guide spirituel ou antagoniste dissimulée.



Onimusha Way of the Sword est attendu pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series et sera eentièrement doublé en plusieurs langues dont le français.