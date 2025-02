Onimusha Way of the Sword : Miyamoto Musashi, Toshiro Mifune et un peu d'humour aussi

Il n'est peut-être pas prévu avant 2026, mais Onimusha Way of the Sword est un jeu qui n'a de cesse de se montrer à chaque grand événement. Pour ce State of Play de 40 minutes, le jeu de Capcom avait une belle place, puisque c'est le moment qui a été choisi pour révéler l'identité de son protagoniste. Il s'agira de Miyamoto Musashi, une figure légendaire de l'histoire japonaise, qui a sévit entre 1584 et 1644, occupant tour à tour les postes de

maître bushi, calligraphe, peintre reconnu et philosophe japonais, mais surtout l'un des meilleurs escrimeurs de l'histoire du pays. C'est cette dernière faculté qui retenu l'attention de Capcom qui le met en scène sous les traits du comédien Toshiro Mifune, grande star au Japon et qui est décédée en 1997. Si l'histoire de ce Onimusha semble sombre et très sérieuse, Capcom a visiblement décidé de placer des pointes d'humour à travers le personnage de Musashi. On le voit faire une tête d'ahuri par exemple quand il s'aperçoit que l'ennemi est en surnombre et qu'il est préférable pour lui de prendre la poudre d'escampette.Quant à l'histoire d'Onimusha Way of the Sword, elle se déroulera à Kyoto, qui a malheureusement été corrompue par des nuages malveillants de Miasme convoquant l'enfer dans le monde des vivants et plongeant la capitale du Japon féodal dans le chaos. C'est donc à Miyamoto Musashi de sauver le Japon puisqu'il a hérité du gantelet Oni, capable de tuer ces créatures venues d'ailleurs. Le gameplay semble se baser sur pas mal de parades, esquives, tandis que les combos devraient permettre de réaliser des attaques impressionnantes. Le nouveau trailer a aussi pu mettre en avant ce système de couverture que notre samouraï est capable de créer, avec des tables à renverser où il peut se cacher. On aperçoit aussi que Musashi peut perturber la vision des ennemis en leur mettant un drap sur la tête, profitant de ces moments d'aveuglement pour porter des coups fatals.

Onimusha Way of the Sword va donc revenir après plus de 20 ans d'absence, et ça, c'est beau.