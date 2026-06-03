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Onimusha Way of the Sword : ce sera en septembre 2026, un mois ultra chargé en sorties

Onimusha Way of the Sword : ce sera en septembre 2026, un mois ultra chargé en sorties

Capcom a profité du State of Play du 2 juin 2026 pour dévoiler un nouveau trailer de gameplay d'Onimusha Way of the Sword et confirmer par la même occasion sa date de sortie. Le retour de la célèbre série se fera donc le 25 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, et pour patienter sagement, une démo jouable est d'ores et déjà disponible dès maintenant sur l'ensemble de ces plateformes, accompagnée de l'ouverture des précommandes. Capcom met toutes les chances de son côté pour que le jeu cartonne, surtout que la licence revient avec 20 ans d'absence, donc il faut la relancer comme il se doit.



Rappel, cet épisode mettra en scène le légendaire samouraï Miyamoto Musashi, mais dans une relecture fantastique du Japon de l'époque Edo. Notre héros est doté d'un puissant Gantelet Oni qui lui confère des capacités surnaturelles afin de lutter contre l'invasion des démons Genma qui menacent Kyoto. Les nouvelles images dévoilées par Capcom permettent notamment de découvrir le mont Oe, une région située aux abords de Kyoto devenue le repaire d'un gigantesque Genma se présentant comme le mythique Shuten Doji. Au cours de son aventure, Musashi devra traverser une forteresse lourdement défendue en utilisant à la fois sa vitesse, sa puissance et ses capacités surnaturelles. Le trailer permet aussi d'avoir un premier aperçu de sa transformation en véritable guerrier Oni, une forme qui lui permet de décupler ses pouvoirs au combat. Le gameplay conserve plusieurs mécaniques emblématiques de la série, à commencer par l'Issen, la célèbre contre-attaque reposant sur un timing parfait, ainsi que l'absorption des âmes ennemies.

Concernant la démo, sachez qu'elle permet d'explorer le célèbre temple de Kiyomizu-dera et d'affronter Sasaki Ganryu, rival historique de Musashi. Les joueurs qui la termineront recevront l'amulette « Kubi Akari » disponible dans la version finale du jeu. Capcom précise toutefois que les performances de cette version d'essai sur PC ne reflètent pas nécessairement celles du produit final et qu'un outil de benchmark dédié sera prochainement mis à disposition.

Onimusha : Way of the Sword

Onimusha : Way of the Sword

Onimusha : Way of the Sword

Onimusha : Way of the Sword


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 3 juin 2026
11:07


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Onimusha : Way of the Sword

Jeu : Action
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
2026
2026
2026

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