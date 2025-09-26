JeuxActuJeuxActu.com

Onimusha Way of the Sword : nouvelle vidéo sur l'histoire de Miyamoto Musashi et les enjeux

Tokyo Game Show 2025 oblige, Capcom n'a pas manqué de proposer une nouvelle vidéo pour Onimusha Way of the Sword, lui qui fera la part belle au Japon féodal, mais pourri par des miasmes venus d'ailleurs. Un trailer qui a pour but de donner plus de consistance à l'histoire du jeu et d'en savoir plus que Miyamoto Musashi, le héros du jeu, mais accessoirement légende du kenjutsu, qui devient le nouveau visage de la franchise. Capcom a poussé le concept jusqu’à s’inspirer du défunt comédien Toshiro Mifune pour façonner son charisme et ses traits, dans la droite ligne de la tradition Onimusha où chaque héros doit posséder un magnétisme propre. Et bien sûr, comme ses prédécesseurs, Miyamoto Musashi manie le gantelet Oni, ce fameux artefact capable d’aspirer les âmes démoniaques comme personne.


Mais cette nouvelle bande-annonce permet de savoir que Miyamoto Musashi ne sera pas seul. Pour affronter les hordes de Genma, il pourra compter sur Dame Oni, Ono no Takamura et Izumo no Okuni, des personnages qui devraient apporter un mélange de force brute, de magie et d’excentricité pour tenir le joueur en haleine. Bien sûr, le fantasque Sasaki Ganryu sera de la partie aussi, lui qui semble avoir une trajectoire du méchant qui devrait se repentir et finir par s'allier à notre héros. La date de sortie reste encore un vague 2026, mais comme on a pu y jouer déjà par deux fois, on sait que c'est du solide.

le vendredi 26 septembre 2025
