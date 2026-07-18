Test SteelSeries Arctis Nova Pro Omni : le casque gaming ultime existe-t-il enfin ?

Le Test

Chaque année, le marché des casques gaming accueille une quantité de nouveaux modèles. Des références accessibles à moins de 100€ aux produits ultra premium dépassant largement les 400 euros, les constructeurs rivalisent d’idées pour séduire les joueurs PC et consoles. Entre les modèles filaires, les casques sans fil, les solutions multiplateformes ou encore les accessoires misant tout sur l’autonomie et la réduction de bruit, il devient parfois difficile de distinguer les véritables innovations des simples mises à jour. Dans cette bataille où les marques historiques comme SteelSeries, Razer, Logitech ou Corsair tentent de se démarquer, l’Arctis Nova Pro Omni arrive avec une ambition claire : proposer un casque capable de répondre à tous les usages. Jeu vidéo compétitif, sessions longues sur console, écoute musicale, appels sur smartphone ou utilisation nomade, le nouveau modèle de SteelSeries veut éviter aux joueurs de multiplier les appareils. Qu’en est-il réellement ? Après 3 mois d’usage au quotidien, il est temps de vous donner vos avis définitif.





DESIGN PREMIUM, CONFORT OPTIMUM

Au premier coup d’oeil, l’Arctis Nova Pro Omni reprend les codes de la gamme Arctis Nova pour peu que vous soyez familier avec la direction artistique de la marque danoise. En fait, SteelSeries ne cherche pas à réinventer complètement son design, mais plutôt à perfectionner une formule déjà bien connue. Le modèle conserve ainsi une esthétique relativement sobre, et contrairement à certains casques gaming qui multiplient les formes agressives, les éclairages RGB et les détails voyants, celui-ci adopte une approche plus élégante. Disponible en plusieurs coloris, dont une version blanche particulièrement réussie (celle qu’on a testée), il peut facilement trouver sa place dans un bureau sans donner l’impression d’être uniquement destiné au jeu vidéo. En termes de design et de fabrication, il faut noter que l’arceau repose sur une structure métallique renforcée tandis que le bandeau suspendu - caractéristique de SteelSeries - permet de répartir efficacement le poids sur le sommet du crâne. Les plaques magnétiques présentes sur les oreillettes sont amovibles et accueillent notamment le système de batterie. Quant aux coussinets circum-auraux, ils recouvrent entièrement les oreilles grâce à une mousse à mémoire de forme recouverte de similicuir. L’ensemble offre une bonne isolation passive tout en maintenant un niveau de confort élevé. Avec ses 339 grammes, le casque n’est pas le plus léger du marché, mais son équilibre est particulièrement réussi. Le poids est bien réparti et aucune pression excessive n’est ressentie sur le crâne. Mieux, après plusieurs heures de jeu, le casque finit par se faire oublier, et le seul reproche qu’on puisse faire sur l’Arctis Nova Pro Omni concerne davantage les longues sessions dans un environnement chaud. Et oui, il faut prendre en compte que les coussinets en similicuir ont tendance à retenir davantage la chaleur que des matériaux plus respirants.







Et comme chacun sait, le confort est un élément essentiel sur un casque gaming. Là où certains modèles deviennent rapidement fatigants après deux ou trois heures, l’Arctis Nova Pro Omni réussit à rester agréable sur la durée. Le bandeau suspendu joue ici un rôle important, car au lieu de concentrer la pression sur une zone précise du crâne, il répartit naturellement le poids du casque. Le serrage est en effet suffisamment ferme pour assurer un bon maintien, sans provoquer de sensation d’étau. Les joueurs portant des lunettes comme moi devraient également apprécier l’expérience, étant donné que la pression exercée autour des oreilles reste raisonnable et ne devient pas gênante rapidement. Le casque n’est toutefois pas parfait, vu qu’il n’est pas pliable et que sa taille reste relativement imposante pour un usage nomade. A noter sinon qu’une housse de transport est fournie, mais vu qu’il s’agit d’un simple tissu, elle est là pour protéger davantage de la poussière que des chocs importants.







GAMEHUB ET OMNIPLAY, ÇA CHANGE TOUT !

La grande particularité de l’Arctis Nova Pro Omni se trouve dans son boîtier externe baptisé GameHub. Là où beaucoup de casques gaming utilisent simplement un petit dongle USB, SteelSeries propose ici une véritable station de contrôle. En fait, ce boîtier joue plusieurs rôles : adaptateur sans-fil, convertisseur audio, centre de réglages et interface de gestion. Il possède un écran OLED permettant d’afficher différentes informations comme le niveau de batterie, la source utilisée, le volume ou encore les réglages audio. La molette présente sur le dessus est particulièrement pratique, puisqu’elle permet d’ajuster rapidement le volume sans avoir à chercher les boutons sur le casque, ce qui est très utile en pleine partie. L’ensemble donne d’ailleurs une impression de produit beaucoup plus proche d’un équipement professionnel que d’un simple accessoire gaming ; ce qui peut d’ailleurs rebuter les novices en la matière, mais tout est plug and play, rassurez-vous… La connectique du GameHub est également particulièrement complète, étant donné qu’il dispose de plusieurs ports USB-C permettant de connecter plusieurs appareils, ainsi que des entrées et sorties jack 3,5 mm. Il peut donc facilement trouver sa place dans un bureau équipé de plusieurs machines. Que vous soyez joueur PC avec plusieurs écrans, utilisateur PS5 et/ou Xbox Series, ou simplement quelqu’un qui alterne régulièrement entre console, ordinateur et smartphone, le système est pensé pour éviter de devoir constamment débrancher et rebrancher ses appareils. Et ça, ça change clairement la vie !







L’autre grande innovation de l’Arctis Nova Pro Omni réside dans sa fonction OmniPlay. Derrière ce nom se cache une capacité à mélanger plusieurs sources audio simultanément. En effet, l’Arctis Nova Pro Omni peut gérer jusqu’à quatre flux audio en même temps. Il est possible, par exemple, de jouer sur console via la connexion 2,4 GHz tout en gardant son smartphone connecté en Bluetooth afin de recevoir des notifications ou répondre à un appel. Cette fonctionnalité peut sembler secondaire au premier abord, mais elle devient rapidement très pratique au quotidien. Plus besoin de retirer son casque pour répondre au téléphone, plus besoin de jongler entre plusieurs appareils ou de choisir entre le son du jeu et une autre source audio. A noter également que le casque prend également en charge le Bluetooth 5.3 avec LE Audio et Auracast, en plus de la connexion propriétaire 2,4 GHz basse latence. Cette dernière reste évidemment la solution privilégiée pour le jeu, puisqu’elle garantit une absence de décalage perceptible. SteelSeries propose aussi une utilisation filaire via jack 3,5 mm, pratique notamment sur certaines consoles portables ou lorsque la batterie est vide. Le casque peut alors fonctionner en mode passif.







QUALITÉ SONORE TRÈS SOLIDE, JEU COMME MUSIQUE

L’Arctis Nova Pro Omni embarque des haut-parleurs de 40 mm capables de délivrer un son particulièrement équilibré. Contrairement à certains casques gaming qui privilégient volontairement des basses très puissantes au détriment du reste, SteelSeries cherche ici davantage la précision. Les basses sont en effet présentes mais restent maîtrisées. Les explosions, les moteurs, les impacts ou les musiques gagnent en profondeur sans écraser les autres fréquences. Les médiums sont propres, ce qui permet notamment de profiter pleinement des dialogues et des voix en jeu. Mais c’est surtout dans les jeux compétitifs que le casque montre ses qualités. Les détails sonores sont bien séparés : bruits de pas, déplacements ennemis, effets d’ambiance ou petits sons de décor deviennent plus faciles à identifier. Sur des jeux qui demandent beaucoup d’attention au positionnement sonore, comme les jeux d’horreur, cette précision apporte un vrai avantage. Le casque donne une bonne impression d’espace et permet de mieux comprendre ce qui se passe autour du joueur. Le rendu est également convaincant pour écouter de la musique. L’Arctis Nova Pro Omni n’est évidemment pas conçu comme un casque audiophile pur, mais sa signature sonore équilibrée lui permet de sortir du simple usage gaming.







RÉDUCTION DE BRUIT : EFFICACE MAIS PAS RÉVOLUTIONNAIRE

SteelSeries équipe sinon son casque audio d’une réduction active du bruit, qui propose plusieurs niveaux de réglage directement depuis le casque ou le GameHub. Dans un environnement de bureau, elle remplit correctement son rôle. Les bruits constants comme les ventilateurs, les discussions lointaines ou les sons ambiants sont efficacement réduits et tout cela permet de rester concentré sur son jeu ou son travail. En revanche, il ne faut pas attendre le même niveau d’isolation que les meilleurs casques nomades spécialisés dans la réduction de bruit. Les voix proches et les sons soudains restent partiellement audibles. Ce n’est pas réellement un défaut puisque l’Arctis Nova Pro Omni vise avant tout le joueur. Pour un usage gaming, l’ANC est largement suffisante et apporte un vrai confort supplémentaire. Le mode Transparence permet quant à lui d’entendre son environnement sans retirer le casque. Il fonctionne correctement mais reste plus classique que ce que proposent certains casques orientés mobilité.







UN MICROPHONE DE FOU FURIEUX (!)

Le microphone ClearCast rétractable est sans doute l’un des points forts du produit. Contrairement aux micros intégrés très moyens que l’on retrouve sur de nombreux casques gaming, celui-ci offre une captation claire et naturelle. La voix reste bien définie et les bruits environnants sont efficacement réduits. La réduction de bruit fonctionne également sur console, ce qui n’est pas toujours le cas chez la concurrence. Que ce soit pour discuter avec ses coéquipiers, participer à une réunion ou simplement passer un appel, le résultat est très convaincant. Le système rétractable est aussi particulièrement pratique. Une fois rangé dans l’écouteur, le microphone disparaît complètement et le casque retrouve une apparence plus discrète.



Concernant l’autonomie, on sait souvent que c’est l’un des points faibles des casques sans-fil. SteelSeries a choisi une approche différente avec un système de double batterie amovible, puisque deux batteries sont fournies avec le casque. Pendant que l’une alimente l’Arctis Nova Pro Omni, l’autre recharge directement dans le GameHub. Lorsque la première tombe à plat, il suffit de l’échanger en quelques secondes. Le constructeur danois annonce environ 30 heures d’autonomie par batterie, mais en utilisation réelle avec réduction de bruit et connexion sans-fil active, il faut plutôt compter autour de 20 à 23 heures selon les usages. Mais la question de l’autonomie devient presque secondaire grâce au système d’échange à chaud, car dans la pratique, il devient très difficile de tomber réellement en panne. Une batterie recharge pendant que l’autre travaille. Simple et ultra efficace, il fallait y penser. Mieux encore, la charge rapide permet également de récupérer plusieurs heures d’utilisation en quelques minutes seulement.







UN LOGICIEL POUR COMPLÉTER LE TOUT

Le casque Arctis Nova Pro Omni est aussi accompaggné d’un logiciel SteelSeries GG si jamais vous l’utilisez sur PC. Il permet de modifier l’égaliseur, d’ajuster le microphone, de gérer les profils audio et d’utiliser Sonar pour créer des réglages spécifiques selon les jeux. Les joueurs avancés apprécieront la richesse des paramètres disponibles, vu qu’il est possible de régler précisément le son, la balance entre discussion vocale et audio du jeu ou encore différents profils selon les besoins. Sur console et mobile, il faut télécharger l’application Arctis Companion, qui permet de retrouver les réglages essentiels, même si l’expérience reste naturellement plus limitée.



À 400€, l’Arctis Nova Pro Omni ne joue clairement pas dans la catégorie des casques super accessibles. C’est un produit premium destiné aux joueurs qui recherchent une solution sans compromis. Son prix se justifie par une accumulation de fonctionnalités rarement réunies dans un seul appareil, à savoir connectivité extrêmement complète, double batterie, microphone performant, GameHub évolué, réduction de bruit active et compatibilité avec quasiment toutes les plateformes. Et pour y parvenir, le constructeur mise sur une fiche technique particulièrement ambitieuse : connexion sans fil 2,4 GHz et Bluetooth, compatibilité PC, PlayStation, Xbox, Switch et mobile, réduction de bruit active, microphone rétractable, double batterie interchangeable et un GameHub qui sert à la fois de station de contrôle et de centre de connexion. Le casque n’est pas parfait (la réduction de bruit pourrait être encore meilleure, les coussinets manquent un peu de respirabilité et le tarif reste élevé), mais dans son domaine, l’Arctis Nova Pro Omni réussit une mission difficile : proposer un casque capable de remplacer plusieurs équipements différents. Et ça, c’est un argument de poids. À condition d’accepter son tarif, l’Arctis Nova Pro Omni est donc l’un des modèles les plus complets et ambitieux de sa catégorie.



