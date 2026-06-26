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Test également disponible sur : Switch 2

Test StarFox Switch 2 : on aurait préféré un remake de StarFox Adventures…

Test StarFox Remake 2026 : On aurait préféré un remake de StarFox Adventures…
La Note
11 20

Au fond, ce remake de Star Fox n'est pas un mauvais jeu, surtout si on le juge pour ce qu’il est et si l’on a le coeur touché par la nostalgie aussi. C’est vrai, Lylat Wars reste un classique du rail shooter, son gameplay demeure étonnamment agréable encore aujourd’hui, et cette nouvelle version est sans doute la plus belle façon de (re)découvrir cette aventure. Techniquement, le travail de Velan Studios est irréprochable, les musiques sublimées, les cinématiques bien plus expressives et le confort de jeu largement amélioré. En fait, le problème est ailleurs. En 2026, un remake n'est plus seulement une remise à neuf graphique. Les meilleurs du genre profitent de l'occasion pour moderniser leurs mécaniques, enrichir leur contenu et repenser certains choix de game design qui ont vieilli. C'est précisément ce que Nintendo refuse ici de faire. En restant presque prisonnier de l'œuvre originale, ce Star Fox donne parfois davantage l'impression d'un remaster de luxe que d'une véritable réinterprétation.

 

Difficile également de ne pas regretter le choix du jeu ressuscité. Après déjà un remake sur Nintendo 3DS, Lylat Wars n'était sans doute pas l'épisode qui avait le plus besoin d'un retour. Voir Nintendo consacrer autant de moyens à Star Fox Adventures, quitte à le repenser entièrement, aurait probablement été plus excitant et aurait permis de relancer la licence avec davantage d'ambition. Ce remake reste donc une excellente porte d'entrée pour les nouveaux joueurs et un joli voyage nostalgique pour les anciens. Mais il laisse aussi un sentiment d'inachevé. Si Nintendo considère désormais les remakes comme une composante importante de son catalogue, on espère que les prochains iront plus loin qu'un simple lifting graphique. Parce que lorsque viendra le tour d'un certain The Legend of Zelda Ocarina of Time, les attentes seront autrement plus élevées. Et dernière chose : vous attendez quoi chez Nintendo pour faire un "vrai" remake de StarFox Adventures sinon ?


Les plus
  • Refonte graphique réussie
  • Les sensations de pilotage de l'Arwing restent agréables, même en big 2026
  • Les cinématiques et les perso gagnent enfin en personnalité.
  • Les embranchements, ça le fait toujours
Les moins
  • La campagne qui se termine en 1h30
  • Un remake à la virgule près
  • Des nouveautés anecdotiques
  • Les phases en Landmaster et en sous-marin restent les points faibles du jeu.
  • Une IA des alliés datée et parfois agaçante.
  • Une rejouabilité pensée selon les standards des années 90.
  • On aurait largement préféré voir Nintendo ressusciter Star Fox Adventures


Le Test
Pendant des années, Nintendo s'est distingué des autres éditeurs en évitant de multiplier les remakes et remasters de ses plus grands classiques. Là où Capcom, Sony, Konami ou Square Enix revisitaient régulièrement leur catalogue, le constructeur japonais préférait laisser ses anciennes gloires dormir ou les proposer telles quelles via ses services rétro. Mais cette époque semble bel et bien révolue. Après plusieurs retours de licences emblématiques, c'est désormais Star Fox qui revient sur Switch 2 avec un remake de Lylat Wars, le classique de la Nintendo 64. Un retour que l'on accueille forcément avec plaisir tant Fox McCloud s'était fait discret ces dernières années. En revanche, difficile de ne pas regretter que Nintendo ait choisi de revisiter une nouvelle fois Lylat Wars, déjà remaké sur Nintendo 3DS, plutôt que de ressusciter un épisode comme Star Fox Adventures, dont une relecture moderne aurait sans doute eu davantage de sens. On vous explique pourquoi on a été déçu…

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La première chose qui saute aux yeux lorsque l'on lance ce remake 2026 de Star Fox, c'est le soin apporté à la réalisation. Velan Studios (oui, ce n’est pas Nintendo qui s’est chargé du travail) ne s'est pas contenté d'augmenter la résolution ou d'appliquer quelques textures plus fines et détaillées : tout le jeu a été entièrement reconstruit avec les standards actuels. Les environnements ont gagné énormément en relief, les effets de lumière donnent enfin de la profondeur aux différentes planètes du système Lylat et les modèles des personnages affichent un niveau de détail inédit pour la série. Les cinématiques profitent particulièrement de cette cure de jouvence notamment. Sans devenir de véritables séquences hollywoodiennes, elles donnent enfin de la personnalité à Fox, Falco, Slippy ou Peppy, là où les limitations de la Nintendo 64 obligeaient surtout le joueur à faire fonctionner son imagination.

Cette montée en gamme visuelle s'accompagne également d'une technique irréprochable. Que l'on joue sur téléviseur ou en mode portable, le jeu reste constamment fluide. Aucun ralentissement ne vient perturber les affrontements parfois très chargés en explosions, missiles et chasseurs ennemis. Même la bande-son bénéficie d'un vrai travail de réorchestration et les thèmes emblématiques sont immédiatement reconnaissables, tout en gagnant en ampleur. Et puis les doublages apportent davantage de vie aux échanges radio pendant les missions, d’autant que youpi olala, la VF est présente, chose qui est de plus en plus compliquée chez d’autres constructeurs, d’origine américaine - suivez mon regard… Sinon, Nintendo en a aussi profité pour intégrer quelques fonctions propres à la Switch 2, comme le mode souris des Joy-Con qui permet notamment de piloter en vue cockpit avec une précision appréciable. Ce n'est pas révolutionnaire, mais cela témoigne d'une volonté d'exploiter les nouvelles possibilités offertes par la console. C’est déjà pas mal.

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UNE FIDÉLITÉ PRESQUE EXCESSIVE

Malheureusement, cette modernisation s'arrête là. Car derrière cette superbe vitrine graphique se cache toujours exactement le même jeu que celui sorti il y a près de 30 ans. La structure de la campagne n'a quasiment pas changé d’un iota. Les 7 missions s'enchaînent toujours à un rythme très soutenu et, en ligne droite, il est possible d'atteindre le générique en à peine une heure et demie. Du délire pour un jeu vendu plein pot en 2026. Bien sûr, les différents embranchements invitent à recommencer plusieurs fois l'aventure afin de découvrir toutes les routes possibles, mais cela reste une rejouabilité pensée selon les standards de la fin des années 90, c’est-à-dire quelque chose d’assez limitée pour ne pas dire archaïque pour rester poli. Par contre, le cœur du gameplay fonctionne toujours aussi bien. Les sensations de pilotage de l'Arwing restent excellentes, les combats sont nerveux et le système de verrouillage multiple conserve toute son efficacité lorsqu'il s'agit de réaliser le meilleur score possible.

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Mais c'est justement parce que Nintendo n'a presque rien touché que certains défauts sautent aujourd'hui beaucoup plus aux yeux. Les missions au sol avec le Landmaster restent particulièrement lourdes à jouer et cassent régulièrement le rythme de l'aventure. Les séquences sous-marines, elles aussi conservées à l'identique, peinent toujours autant à convaincre. L'intelligence artificielle des coéquipiers accuse également le poids des années. Falco, Slippy et Peppy passent encore une bonne partie de leur temps à appeler le joueur au secours sans réellement participer aux combats, ce qui finit rapidement par devenir répétitif. Même certains choix de progression paraissent aujourd'hui datés. Si l'on manque une médaille ou un objectif précis, impossible de simplement relancer la mission concernée : il faut souvent recommencer une grande partie de la campagne, une logique héritée des jeux d'arcade qui risque d'agacer davantage qu'elle ne motivera les joueurs actuels.

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DES NOUVEAUTÉS INSUFFISANTES

Nintendo a bien tenté d'ajouter quelques contenus inédits, mais ils donnent souvent l'impression d'avoir été ajoutés pour cocher une case plutôt que pour réellement enrichir l'expérience. Le mode Défi reprend essentiellement les niveaux existants avec quelques objectifs supplémentaires. Le multijoueur, quant à lui, reste très limité et manque rapidement de variété, il est même devenu très anecdotique en 2026, avec les standards actuels. La coopération locale constitue probablement la nouveauté la plus originale. Deux joueurs peuvent partager le même Arwing : l'un pilote tandis que l'autre s'occupe uniquement des tirs. L'idée est amusante pendant quelques minutes, mais elle montre vite ses limites tant la coordination demandée finit par compliquer inutilement les affrontements. Au final, rien de tout cela ne donne réellement l'impression de jouer à une nouvelle version de Star Fox. On joue surtout à Lylat Wars, dans une version beaucoup plus belle, mais certainement pas moderne.

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Le problème n'est finalement pas tant ce remake lui-même que ce qu'il semble annoncer pour la suite. Depuis plusieurs années, les remakes ont considérablement évolué, et surtout ils ne se contentent plus d'améliorer les graphismes, ils repensent souvent le rythme, le level design, certaines mécaniques de gameplay et parfois même le scénario, tout en restant fidèles à l'œuvre originale. C'est précisément ce qui a fait le succès de jeux comme Resident Evil 2, Silent Hill 2 ou encore Final Fantasy VII Remake et Rebirth. Avec Star Fox, Nintendo adopte une philosophie totalement différente, voire archaïque. L'objectif n'est manifestement pas de réinventer le jeu, mais simplement de le rendre plus agréable à regarder et à jouer sur une machine moderne. Une approche qui peut parfaitement convenir pour une licence secondaire comme Star Fox à la limite, mais qui fait immédiatement penser au prochain grand chantier de Nintendo, à savoir The Legend of Zelda Ocarina of Time. Si le remake du monument de la Nintendo 64 se contente lui aussi d'un simple lifting graphique sans revoir en profondeur certaines mécaniques désormais vieillissantes, il risque de susciter bien plus de frustrations que d'enthousiasme. Nintendo, vous êtes désormais prévenus…

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 26 juin 2026
21:16


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StarFox

Jeu : Action
Editeur : Nintendo
Développeur : Velan Studios
25 Juin 2026

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