StarFox : le remake du remake du remake sur Switch 2 s'offre une vidéo de 7 min de présentation avec les voix françaises !

Nous sommes à quelques semaines de la sortie de StarFox sur Nintendo Switch 2 et Nintendo a décidé de faire une grosse présentation de son remake, déjà remake d'un autre remake (oui, c'est compliqué). Une vidéo bien complète de plus de 7 minutes, en langue française, ce qui devrait faire plaisir aux joueurs hexagonaux. Ce qui ressort de ces 7 min de gameplay, c’est que le jeu veut reprendre la formule classique du jeu d'origine, mais en la modernisant sérieusement. On retrouve évidemment les phases de combat aérien avec les célèbres Arwings, les tirs chargés, les bombes, les esquives millimétrées et même le mythique barrel roll, mais aussi les segments au sol avec le Landmaster et les phases sous-marines avec le Blue Marine. En gros, toute la panoplie historique est de retour, mais avec une mise en scène beaucoup plus ambitieuse.

Le jeu semble aussi jouer sur la variété des environnements, avec des planètes très différentes les unes des autres, variant entre mondes désertiques, champs d’astéroïdes, nébuleuses ou encore planètes hostiles et polluées. Et surtout, certaines missions intitulées “all-range mode” promettent des combats totalement libres, avec des dogfights plus ouverts et plus dynamiques qu’auparavant. Autre point important, la progression ne semble pas totalement linéaire, car selon vos performances et les objectifs remplis, la route dans le système peut changer, ce qui laisse entendre une forme de rejouabilité plus poussée que dans les épisodes précédents. À ça s’ajoutent de nouvelles cinématiques entre les missions, qui viennent enrichir un univers Star Fox qui a souvent été plus minimaliste sur la narration.





Et puis il y a aussi toute la partie multijoueur, qui n’existait pas vraiment sous cette forme dans la série. On parle de modes en équipe, de combats 4v4, de défis variés, et même de jeu en ligne ou local facilité, avec des fonctionnalités de partage de jeu assez poussées sur Switch 2. La sortie de ce StarFox est attendue pour le 25 juin prochain.



