StarFox : Nintendo a dévoilé toute la cinématique du Prologue, le Papa de Fox McCloud se sacrifie

Le dernier Nintendo Direct du 7 mai a clairement fait plaisir aux fans de StarFox, parce qu’après des années de silence autour de la licence, Nintendo a enfin officialisé le retour de Fox McCloud avec un nouvel épisode prévu pour le 25 juin 2026. Et ce qui ressort immédiatement des premières images, c’est que Nintendo semble avoir trouvé un équilibre assez malin entre modernisation et nostalgie. En effet, le jeu reprend énormément de codes de StarFox 64 sorti sur Nintendo 64 en 1997, tout en modernisant le gameplay et la mise en scène. D’ailleurs, une nouvelle vidéo vient justement d’être publiée, et elle se concentre cette fois sur le prologue du jeu.







On y découvre une mission menée par James McCloud, le père de Fox, plusieurs années avant les événements principaux. de quoi constater les évolutions apportées pour ce remake 2026, avec cette réalisation beaucoup plus ambitieuse que ce qu’on avait l’habitude de voir avec Star Fox, au point que beaucoup de joueurs dans les commentaires parlent carrément d’une qualité digne d’un film d’animation. Ce n’est d’ailleurs pas totalement surprenant quand on voit à quel point Nintendo pousse désormais ses licences en dehors du jeu vidéo. Beaucoup de fans imaginaient déjà le retour de StarFox après certains indices aperçus à la fin de The Super Mario Galaxy Movie, qui continue au passage d’exploser le box-office mondial. Sinon, côté gameplay, plusieurs nouveautés ont déjà été confirmées. L’Arwing gagne notamment de nouvelles mécaniques avec du boost, du freinage, différents types de tirs et des possibilités de déplacement beaucoup plus dynamiques. Le multijoueur sera aussi de la partie, avec du jeu jusqu’à quatre en local grâce au GameShare, mais également du jeu en ligne. Clairement, Nintendo semble vouloir relancer la licence sérieusement cette fois, et pas simplement sortir un épisode nostalgique pour faire plaisir aux anciens fans. On verra en tout cas si ce n'est pas un autre one-shot...



