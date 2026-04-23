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Yoshi and the Mysterious Book : une grosse vidéo de 6 min pour expliquer le gameplay

Yoshi and the Mysterious Book : une grosse vidéo de 6 min pour expliquer le gameplay

On était sans nouvelle de Yoshi and the Mysterious Book depuis un petit moment, mais Nintendo est venu combler ce manque avec une nouvelle grosse vidéo de 6 minutes. Il s'agit d'un bel aperçu des mécaniques de ce jeu de plateforme, qui va aussi miser sur l’exploration et la découverte. Quoiqu'il en soit, le point de départ restera le même que les précédents jeux Yoshi, avec un livre sachant parler, appelé ici Mr. E (ou Mysterius selon les versions), qui tombe du ciel sur l’île de Yoshi, mais ne se souvient plus des créatures qu’il contient. Du coup, Yoshi accepte donc d’entrer dans le livre pour les “étudier” et reconstituer son contenu. C'est l'occasoin de retrouver les actions classiques de Yoshi, comme gober les ennemis avec sa langue, lancer des œufs, planer avec le saut flottant, ou faire des attaques rodéo, même si elles servent surtout à expérimenter.



Par exemple, avaler une créature peut révéler une info (son goût, son effet), lui lancer un œuf déclencher une réaction différente, et le nouveau coup de queue permettre de la transporter ou d’interagir autrement avec elle. Et c’est là que le jeu trouve son idée principale : tester des choses pour provoquer des réactions. Toucher un élément du décor peut faire fleurir des plantes, frapper le sol peut faire apparaître de nouvelles pousses, même l’eau peut changer l’environnement. Chaque interaction peut mener à une “découverte”, qui se matérialise ensuite sous forme d’illustration dans le livre. Il y a aussi des “grandes découvertes”, plus importantes, qui marquent la fin d’une phase de recherche. Une fois validées, il est possible de donner un nom à la créature découverte, ou laisser le jeu en proposer un. Tout est ensuite classé dans le livre, avec des emplacements encore vides pour ce qu’il reste à trouver.

Le jeu ajoute une petite couche de progression avec des jetons à collecter, qui servent à débloquer des indices ou à “prédire” des découvertes encore inconnues. Et plus on avance, plus on débloque de nouveaux chapitres, avec des environnements différents (montagnes, littoral, vallées…) et surtout de nouvelles créatures aux comportements variés, sachant que certaines chantent, d’autres se déplacent en groupe, d’autres se multiplient. La vidéo confirme aussi que Bowser Jr. et Kamek sont de la partie, eux aussi en train de chercher quelque chose dans le livre, ce qui laisse penser qu’il y aura un fil narratif derrière cette exploration.


La sortie de Yoshi and the Mysterious Book donne est attendue pour le 21 mai prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch 2.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 23 avril 2026
16:44


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Jeu : Action/P-F
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
21 Mai 2026

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