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Stranger Than Heaven : Tupac Shakur sera dans le jeu, non ce n'est pas une blague

Stranger Than Heaven : Tupac Shakur sera dans le jeu, non ce n'est pas une blague

Parmi les présentations marquantes du Summer Game Fest 2026, la nouvelle de Stranger Than Heaven est sans doute l'une des plus lunaires et celle qui a fait le plus sourire. Forcément, quand on annonce que Tupac Shakur sera dans le jeu aux côtés de Snoop Dogg, qui lui-même monte sur scène pour annoncer une telle nouvelle, il y a de quoi se pincer le bras. SEGA et RGG Studio ont en effet dévoilé que le rappeur disparu en 1996 sera intégré à l’univers du jeu sous les traits d’un personnage nommé Amaru. Une révélation déjà totalement improbable, renforcée par la présence sur scène de Snoop Dogg, lui aussi dans le casting du jeu avec un rôle jouable nommé Orpheus. Il est intervenu pendant la présentation pour expliquer le cadre du projet et préciser que cette intégration a été réalisée avec l’accord des ayants droit et de la fondation de Tupac, dans une démarche encadrée et construite à partir d’archives, sans recours à l’IA.

 

Derrière ce coup médiatique, Stranger Than Heaven reste pourtant un projet très ambitieux signé RGG Studio. Le jeu prend place en 1915 et suit Makoto Daito, un jeune homme né d’un père américain et d’une mère japonaise, plongé dans une intrigue qui mélange crime et drame historique. Comme souvent chez RGG Studio, le jeu mise énormément sur son casting, à la fois important et très éclectique ; encore plus ici. On y retrouve des acteurs japonais reconnus comme Yu Shirota, Dean Fujioka ou Moeka Hoshi, mais aussi des figures internationales et musicales comme Tori Kelly, Ado ou Satoshi Fujihara.

 

Stranger Than Heaven est attendu sur PS5, Xbox Series et PC, avec une sortie day one dans le Game Pass, ainsi que plusieurs éditions déjà disponibles en précommande.

Stranger Than Heaven

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le samedi 6 juin 2026
12:49


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Stranger Than Heaven

Jeu : Action
Editeur : SEGA
Développeur : Ryū ga Gotoku Studio
N.C.
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