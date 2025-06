Stranger Than Heaven : Ryu Ga Gotoku délaisse Kamurocho pour le Japon militarisé de la 2nde Guerre Mondiale

Connu sous le nom de code 'Project Century' lors de son annonce aux Game Awards de décembre 2024, le prochain jeu des studios Ryu Ga Gotoku a révélé son identité finale lors des Summer Game Fest. Il s'agira de Stranger than Heaven qui va nous emmener dans une autre ère : celle du Japon de 1943, en pleine Seconde Guerre Mondiale. Exit Kamurocho, exit les clubs de jolies jeunes filles et les ruelles éclairées aux néons, Stranger Than Heaven nous plonge dans un Japon en guerre, ravagé de l’intérieur comme de l’extérieur. L’action prend place à Osaka, en 1943, dans un pays exsangue, qui vacille sous le poids de ses contradictions : l’expansionnisme militariste, la répression politique, et une société civile paralysée par la peur. C’est dans ce contexte que le joueur incarnera un détective, à la croisée des chemins entre Sam Spade et les anti-héros de Kurosawa. Un choix audacieux, car il fait écho à une époque rarement représentée dans le jeu vidéo japonais, trop souvent frileux à évoquer les heures les plus sombres de son histoire. Les développeurs de la série Yakuza / Like a Dragon Studio oseent, et l’audace, c’est précisément ce qui transparaît dans les premières images montrées au Summer Game Fest 2025.







Là où Like a Dragon s’enfonçait avec bonheur dans l’exubérance de son gameplay tour par tour, Stranger Than Heaven opère une rupture radicale, puisque les affrontements se feront en temps réel, avec une interface allégée, pensée pour l’immersion. RGG Studio semble vouloir renouer avec une certaine forme dde tension dramatique, où chaque coup porté a du poids. A ce titre, Stranger Than Heaven introduira un système moral, à première vue discret, mais potentiellement structurant, puisque certains combats offriront au joueur le choix d’épargner ou non ses ennemis. Des décisions qui, on l’espère, ne seront pas de simples gimmicks narratifs, mais des éléments de fond, capables de modifier l’expérience, les relations, voire la conclusion du jeu. Il faudra attendre encore un peu pour le savoir, car aucune date de sortie n’a été communiquée à ce jour.