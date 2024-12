Project Century : un Yakuza / Judgment dans le Japon des années 1915, le trailer qui fait envie

Des surprises, on en a eu lors des Game Awards et Project Century en fait clairement partie. C'est le nom de code donné au nouveau jeu signé Ryu Ga Gotoku Studio et qui ressemble énormément à un Judgment dans les années 1915. On se souvient en effet qu'avant que Judgment s'appelle Judgment, le jeu se faisait baptiser Project Judge en 2018. Et puis, on y voir énormément de ressemblances, qu'il s'agisse du look du personnage, de la manière dont les combats vont s'opérer et les habitudes du studio. On peut aussi y voir des similitudes avec Like a Dragon, mais la série ayant déjà tenté le Japon féodal avec Yakuza Ishin, il y a peu de chance que ce soit lui dont il est question avec ce Project Century. Wait & see comme on dit.