EA SPORTS FC 27 : Kylian Mbappé rejoint Lionel Messi parmi les rois des jaquettes

Quatre ans après sa dernière apparition, Kylian Mbappé retrouve la jaquette de la franchise de football d'Electronic Arts. L'attaquant du Real Madrid sera en effet le visage de l'édition Ultimate d'EA SPORTS FC 27, dont la sortie est prévue le 25 septembre prochain. Une annonce qui marque son grand retour après FIFA 21, FIFA 22 et FIFA 23, et avec cette quatrième couverture, Mbappé rejoint Lionel Messi au nombre d'apparitions sur la jaquette de la série. Seuls Wayne Rooney, présent à sept reprises, et Ronaldinho, qui compte cinq couvertures, font mieux dans l'histoire de la licence. L'international français n'a d'ailleurs pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux avec un simple mais efficace « I'm Back », histoire de célébrer ce retour dans une franchise qui l'accompagne depuis plusieurs années.









« Figurer sur la jaquette d'un jeu EA SPORTS FC est un moment très spécial pour moi. C'est un honneur de poursuivre ma relation de longue date avec la franchise, aux côtés des joueurs qui ont marqué son histoire. J'ai hâte que tout le monde découvre FC 27 », a déclaré Mbappé dans le communiqué publié par Electronic Arts.





Du côté d'EA Sports, Jeff Sharma, vice-président de la stratégie de la franchise et du marketing, explique que ce choix s'est imposé naturellement. Selon lui, les performances de Mbappé, aussi bien avec le Real Madrid qu'en équipe de France, en font l'un des joueurs les plus marquants de sa génération, incarnant parfaitement « l'ambition, la créativité et l'aura mondiale » que souhaite véhiculer EA SPORTS FC. Il faut dire que l'ancien Parisien reste sur deux saisons particulièrement solides en Espagne. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, il a terminé meilleur buteur de Liga lors de ses deux exercices, tout en remportant le Soulier d'or de la Ligue des champions 2025-2026 grâce à ses 15 réalisations dans la compétition. Des performances qui, ajoutées à son excellent été sous le maillot de l'équipe de France, ont largement contribué à son retour sur la jaquette. Il ne faudra désormais plus patienter très longtemps avant de découvrir le jeu en mouvement, puisque Electronic Arts diffusera en effet la toute première bande-annonce de gameplay d'EA Sports FC 27 le 23 juillet à 18 heures.



