Fable : 30 min de gameplay qui promettent un monde vivant, plein de possibilités et des PNJ réactifs

Bien qu'on ait appris le report de Fable pour le 23 février 2027 lors de la Summer Game Fest 2026, l'événement californien aura permis à tous ceux qui se sont rendus sur place de jouer au jeu et d'avoir un bel aperçu de ce qui les attend dans le nouveau monde d'Albion. En parallèle, le studio Playground Games a mis en ligne une longue séquence de gameplay d’environ 30 minutes, afin de donner un peu de biscuit au joueur et de mieux se projeter. La démo nous emmène du coup dans Silverbrook, un village agricole situé dans la région d’Oakshire, l’une des six zones à explorer du monde ouvert, et donc de Albion.





Ce que Playground Games insiste à montrer dans ces 30 min de gameplay, c’est que Fable ne repose pas seulement sur des quêtes ou une histoire principale, mais sur une simulation sociale permanente. Le studio parle d’un monde où les habitants vivent leur vie, ont leurs routines, leurs relations, leurs métiers, et surtout une mémoire de ce qui se passe autour d’eux. Il est visiblement question de plus de 1 000 PNJ doublés, chacun avec ses habitudes et son rôle dans la communauté. Ils ne sont pas là juste pour remplir le décor, ils travaillent, dorment, se déplacent, discutent entre eux, et surtout réagissent au joueur en fonction de ce qu’il a fait auparavant.









De même, au lieu de créer un classique curseur “bien/mal”, Fable va bâtir une sorte de réputation évolutive. En gros, chaque action du joueur laisse une trace dans une zone précise, et cette trace se transforme en une étiquette qui va coller à la tête du joueur, qu'il soit riche, généreux, téméraire, malveillant, dangereux, etc. Et c’est là que le système devient intéressant, parce qu’il mélange les jugements sociaux, économiques et moraux sans jamais les réduire à une seule grille de lecture. Mais la démo montre aussi à quel point le jeu veut donner de la place à la vie quotidienne. On peut acheter des commerces, gérer des employés, ajuster les prix, toucher des revenus, et construire progressivement une forme de petite économie personnelle. Les relations sociales jouent aussi un rôle central, puisqu'il est possible d'aller aider quelqu’un à sortir de la misère, le recruter dans son entreprise, développer une relation amoureuse, ou au contraire se faire rejeter si on agit de manière brutale ou intéressée. Chaque PNJ a ses propres critères et ses propres réactions, ce qui rend les interactions très variables. Même les commerces et les services réagissent au statut : si on est mal vu, les prix montent, si on est apprécié, on ourra mieux marchander. Et à l’inverse, certaines personnes peuvent nous admirer pour exactement les mêmes actions que d’autres vont nous détester.





La vidéo montre aussi les moments où le joueur sort complètement du cadre prévu. Les crimes, les attaques en ville, les provocations entraînent une réaction immédiate, avec l'arrivée de gardes, le début d'un combat, puis d'une prime sur la tête du personnage, etc, sacgant que perdre le statut de hors-la-loi ou de fauteur de trouble ne disparaît pas facilement. Il faut payer, attendre, ou modifier activement sa réputation pour faire évoluer la perception des habitants. Les gens ne vont pas oublier vos actionss juste parce que vous avez fui la zone pendant un certain temps, que chi.





L’idée générale qui ressort de ces 30 min de gameplay, c’est que Fable ne veut pas enfermer le joueur dans un rôle défini. On peut être marchand, propriétaire, amoureux, criminel, héros, ou tout ça en même temps, avec des contradictions assumées. Le jeu pousse même cette logique assez loin en montrant que chaque région peut avoir sa propre lecture du personnage qu'on incarne. On n'est pas “quelqu’un”, on est “quelqu’un vu par une communauté”, et cette nuance change complètement la manière dont les interactions fonctionnent.

Fable sortira le 23 février 2027 sur Xbox Series X|S, PC et PS5, avec une disponibilité dès le lancement dans le Game Pass.



