Blood Message : 20 min de pur gameplay ont été lâchées, c'est ultra impressionnant et spectaculaire !

Blood Message refait parler de lui avec une présentation particulièrement généreuse, puisque près de 20 minutes de gameplay ont été dévoilées à l’occasion du Summer Game Fest 2026, confirmant les ambitions très élevées de NetEase et du studio 24 Entertainment Lin'an (connu pour Naraka Bladepoint). Après un premier trailer déjà très remarquée pendant la conférence de Geoff Keighley, cette longue séquence permet enfin de mieux comprendre ce que le jeu a dans le ventre, sachant qu'il s'agit de la même séquence jouable présentée aux journalistes sur place à Los Angeles. Et il suffit de quelques minutes pour comprendre que Blood Message s'annonce comme un jeu solo narratif très dirigiste comme l'ont pu l'être des titres comme Uncharted, The Last of Us ou le God of War de 2018. La comparaison avec les grandes productions occidentales du genre s’impose naturellement, tant dans la mise en scène que dans la construction des séquences. Caméra proche de l’épaule, transitions fluides entre exploration et affrontements, et utilisation constante de scripts environnementaux, tout cela donne l’impression d’un jeu pensé comme tel, et comme on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui.









En ce qui concerne le gameplay, les combats demeurent l’un des piliers du jeu, avec une approche qui repose sur un mélange de parades, esquives et exécutions, avec une emphase particulière sur la brutalité des impacts. Le système semble volontairement moins “acrobatique” que certaines productions concurrentes, afin de privilégier une forme de lourdeur et de violence dans chaque affrontement. L’un des éléments les plus marquants de la démo reste l’utilisation de l’environnement pendant les combats. Ces derniers ne servent pas uniquement de toile de fond, mais deviennent aussi des éléments inhérents aux affrontements : rebords utilisés pour projeter un ennemi, éléments du décor intégrés aux enchaînements, et continuité des animations afin d'éviter les ruptures trop visibles entre combat et mise en scène. C'est assez impressionnant, au point où certains crient déjà au fake.









Le jeu propose également des phases d’infiltration plus traditionnelles, puisque les développeurs de 24 Entertainment Lin'an ont intégré des mécaniques classiques du genre : herbes hautes pour se dissimuler, jauges de détection des ennemis, contournement des patrouilles et passages secondaires permettant d’éviter certains affrontements. Sur le plan technique, Blood Message s’appuie sur Unreal Engine 5 pour afficher un niveau de détail particulièrement élevé. La modélisation des personnages, les expressions faciales et la densité des environnements sont mises en avant de manière constante. Aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée, mais cette nouvelle démo hands-on à la Summer Game Fest suffit à installer le jeu parmi les projets majeurs à surveiller dans les mois à venir.















