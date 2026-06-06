La nouvelle claque venue de Chine s'appelle toujours Blood Message, nouveau trailer impressionnant

L'année dernière, presque jour pour jour, NetEase créait la surprise en dévoilant Blood Message. Une annonce qui avait immédiatement attiré l'attention, non seulement parce que le jeu affichait une ambition visuelle impressionnante sous Unreal Engine 5, mais surtout parce qu'il s'agissait du tout premier véritable AAA solo narratif de l'éditeur chinois, jusqu'ici davantage associé aux expériences multijoueur. Douze mois plus tard, Blood Message était de retour sur la scène du Summer Game Fest 2026 avec une longue séquence d'introduction qui permet enfin de mieux comprendre ce que 24 Entertainment Studio cherche à accomplir. Et autant dire que l'ambition est toujours aussi évidente.









L'aventure nous plonge dans les dernières années de la dynastie Tang, en 848 après Jésus-Christ. On y incarne un simple messager chargé de traverser près de 1 600 kilomètres pour rejoindre Chang'an et remettre un message dont dépend l'avenir de son peuple. Un voyage déjà périlleux en soi, mais qu'il devra accomplir accompagné de son jeune fils, au milieu des guerres, des invasions et d'un empire qui s'effondre peu à peu. C'est d'ailleurs ce qui distingue immédiatement Blood Message de beaucoup d'autres productions du genre. Là où certains jeux racontent les exploits de rois, de généraux ou de héros légendaires, celui-ci semble préférer s'intéresser aux anonymes pris dans les rouages de la grande Histoire. Une approche plus intime qui donne déjà au récit une identité particulière.









Cette nouvelle présentation était aussi l'occasion de découvrir davantage les combats, et là encore, le jeu semble vouloir jouer dans la cour des grands. Les affrontements paraissent brutaux, physiques et particulièrement sanglants, avec une mise en scène qui rappelle parfois certaines grosses productions récentes comme Ghost of Tsushima. Entre les duels au corps-à-corps, les séquences d'infiltration, les batailles à grande échelle et les passages plus orientés survie, Blood Message semble vouloir mélanger plusieurs approches. Visuellement, difficile de ne pas être impressionné non plus. Les paysages désertiques, les forteresses assiégées, les tempêtes de sable et les environnements inspirés de l'Asie centrale et orientale offrent un cadre rarement exploré dans le jeu vidéo AAA. Surtout, le titre affiche une réalisation extrêmement cinématographique qui renforce encore davantage cette impression de fresque historique.





Blood Message n'a toujours pas de date de sortie, mais une chose paraît déjà évidente : NetEase ne cache plus ses ambitions. Avec ce projet, l'éditeur cherche clairement à s'imposer sur le terrain des grandes aventures solo narratives. Et après ce nouveau trailer, difficile de ne pas être curieux de voir jusqu'où le studio est capable d'aller.





























