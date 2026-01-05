Styx Blades of Greed : 9 min pour découvrir le gameplay et les phases d'infiltration

Pour bien commencer 2026, NACON et Cyanide Studio ont enfin levé le voile sur le gameplay de Styx Blades of Greed, le troisième opus de la série, qui arrive plus de 8 ans après la dernière aventure. Le gobelin le plus fourbe revient dans un jeu solo d’infiltration pure et dure, mais cette fois-ci, Styx va explorer le Continent d’Iserian, très vertical et regorgeant de pièges et ennemis à neutraliser. D'ailleurs, en regardant la vidéo de gameplay, on voit que la furtivité repose autant sur la créativité que sur la discrétion. On voit dans la vidéo qu'il peut jeter un oeil dans la serrure des portes avant d'entrer dans chaque pièce, la crocheter si elle est fermée à clef et se cacher dans des armoires après avoir empoisonné des marmites. Pratique pour éviter la confrontation avec des ennemis trop imposants. D'ailleurs, pour se débarrasser des corps, il pourra faire usage d'une poudre pour décomposer les corps rapidement.



Sinon, Styx ne se contentera pas de se cacher dans les ombres, il pourra aussi exploiter les pouvoirs mystérieux du Quartz, pour contrôler ses ennemis, et même manipuler le temps. Par ailleurs, ses outils de mobilité ont été revus, avec la présence d'une paravoile pour survoler certaine zones, des griffes métalliques pour escalader les murs et un grappin pour atteindre les endroits inaccessibles. On retrouve également un système de personnalisation complet : arbres de compétences pour améliorer pouvoirs et gadgets, et des runes, ce qui est in fine assez classique. Les développeurs nous font savoir que Styx Blades of Greed a été développé sur Unreal Engine 5, et qu'il proposera pour la première fois une approche Metroidvania. En effet, si les zones sont verticales et ouvertes, certaines ne deviennent accessibles qu’au fur et à mesure que Styx débloque de nouvelles capacités. Cela devrait ajouter une profondeur supplémentaire à l’exploration et récompenser la curiosité et l’ingéniosité.



La sortie de Styx Blades of Greed est attendue pour le 19 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Styx Blades of Greed : 9 min pour découvrir le gameplay et les phases d'infiltration" /> <meta itemprop="description" content="Pour bien commencer 2026, NACON et Cyanide Studio ont enfin levé le voile sur le gameplay de Styx Blades of Greed, le troisième opus de la série, qui arrive plus de 8 ans après la dernière aventure."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/s/t/styx-blades-of-greed/vv/styx-blades-of-greed-695d2ed66c6a6.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/styx-blades-of-greed-9-min-pour-decouvrir-le-gameplay-et-les-phases-d-131496.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37307.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/s/t/styx-blades-of-greed/vv/styx-blades-of-greed-695d2ed66c6a6.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Pour bien commencer 2026, NACON et Cyanide Studio ont enfin levé le voile sur le gameplay de Styx Blades of Greed, le troisième opus de la série, qui arrive plus de 8 ans après la dernière aventure."/><meta itemprop="duration" content="P0H09M09S" />