JeuxActuJeuxActu.com

Styx Blades of Greed : 9 min pour découvrir le gameplay et les phases d'infiltration

Styx Blades of Greed : 9 min pour découvrir le gameplay et les phases d'infiltration

Pour bien commencer 2026, NACON et Cyanide Studio ont enfin levé le voile sur le gameplay de Styx Blades of Greed, le troisième opus de la série, qui arrive plus de 8 ans après la dernière aventure. Le gobelin le plus fourbe revient dans un jeu solo d’infiltration pure et dure, mais cette fois-ci, Styx va explorer le Continent d’Iserian, très vertical et regorgeant de pièges et ennemis à neutraliser. D'ailleurs, en regardant la vidéo de gameplay, on voit que la furtivité repose autant sur la créativité que sur la discrétion. On voit dans la vidéo qu'il peut jeter un oeil dans la serrure des portes avant d'entrer dans chaque pièce, la crocheter si elle est fermée à clef et se cacher dans des armoires après avoir empoisonné des marmites. Pratique pour éviter la confrontation avec des ennemis trop imposants. D'ailleurs, pour se débarrasser des corps, il pourra faire usage d'une poudre pour décomposer les corps rapidement.

Sinon, Styx ne se contentera pas de se cacher dans les ombres, il pourra aussi exploiter les pouvoirs mystérieux du Quartz, pour contrôler ses ennemis, et même manipuler le temps. Par ailleurs, ses outils de mobilité ont été revus, avec la présence d'une paravoile pour survoler certaine zones, des griffes métalliques pour escalader les murs et un grappin pour atteindre les endroits inaccessibles. On retrouve également un système de personnalisation complet : arbres de compétences pour améliorer pouvoirs et gadgets, et des runes, ce qui est in fine assez classique. Les développeurs nous font savoir que Styx Blades of Greed  a été développé sur Unreal Engine 5, et qu'il proposera pour la première fois une approche Metroidvania. En effet, si les zones sont verticales et ouvertes, certaines ne deviennent accessibles qu’au fur et à mesure que Styx débloque de nouvelles capacités. Cela devrait ajouter une profondeur supplémentaire à l’exploration et récompenser la curiosité et l’ingéniosité.

La sortie de Styx Blades of Greed est attendue pour le 19 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 5 janvier 2026
17:46


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Styx Blades of Greed : le jeu est repoussé, rendez-vous en 2026 désormais, voici la nouvelle date Intialement prévu pour l'automne 2025, mais sans date précise, Styx Blades of Greed n'arrivera finalement pas 2026. C'est Nacon qui nous le fait savoir et précise même que le jeu sera disponible le 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox 01/12/2025, 16:41
Styx Blades of Greed : le gobelin de l'infiltration fait son grand retour après 8 ans d'absence... La dernière fois qu'on avait vu Styx, ce gobelin avide de l'infiltration, c'était en 2017, il y a déjà 8 ans. Ce dernier va faire son grand retour en 2025 avec un nouvel épisode, toujours chapeauté par les Français de Cyanide Stud 06/03/2025, 19:39



Styx Blades of Greed

Jeu : Action/Infiltr.
Editeur : Nacon
Développeur : Cyanide Studio
19 Fév 2026
19 Fév 2026
19 Fév 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K) voir la vidéo
Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Gameplay