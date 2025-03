Styx Blades of Greed : le gobelin de l'infiltration fait son grand retour après 8 ans d'absence...

La dernière fois qu'on avait vu Styx, ce gobelin avide de l'infiltration, c'était en 2017, il y a déjà 8 ans. Ce dernier va faire son grand retour en 2025 avec un nouvel épisode, toujours chapeauté par les Français de Cyanide Studio mais cette fois-ci, c'est Nacon à l'édition. Styx Blades of Greed va reprendre ce qui fait le sel de la série, proposant un mélange d’infiltration, d’action et de stratégie, dans un univers Medieval Fantasy, où la verticalité va prendre beaucoup d'importance. Du moins, c'est ce que nous dit le communiqué officiel, puisque le premier trailer ne nous permet de voir aucune image de gameplay, juste des cinématiques. En attendant d'en savoir plus, on apprend par contre que Styx Blades of Greed sera disponible à l’automne 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.