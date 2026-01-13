Styx Blades of Greed n'est pas un jeu qui a eu une grande exposition médiatique, et vous savez quoi, le jeu va débarquer le 19 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Il n'y aura pas de retard puisque la dernière vidéo partagée par Nacon et le studio Cyanide n'est autre que le trailer de précommande. A cette occasion, on a le droit à quelques images de gameplay supplémentaires, mettant en avant les capacités de gobelin discret de Styx, et qui viennent compléter la vidéo de 9 minutes la semaine dernière. Nacon précise aussi que les joueurs peuvent dès à présent mettre la main sur une démo gratuite disponible sur Steam, pour une durée limitée. Cette démo permet d’accéder à la première heure de jeu, histoire de nous habituer aux mécaniques du jeu. Autre point appréciable, les données de sauvegarde issues de la démo pourront être transférées vers la version finale du jeu.
Styx Blades of Greed : le gobelin roublard prépare sa sortie avec une nouvelle vidéo
Styx Blades of Greed : 9 min pour découvrir le gameplay et les phases d'infiltration Pour bien commencer 2026, NACON et Cyanide Studio ont enfin levé le voile sur le gameplay de Styx Blades of Greed, le troisième opus de la série, qui arrive plus de 8 ans après la dernière aventure. 05/01/2026, 17:46
Styx Blades of Greed : le jeu est repoussé, rendez-vous en 2026 désormais, voici la nouvelle date Intialement prévu pour l'automne 2025, mais sans date précise, Styx Blades of Greed n'arrivera finalement pas 2026. C'est Nacon qui nous le fait savoir et précise même que le jeu sera disponible le 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox 01/12/2025, 16:41
Styx Blades of Greed : le gobelin de l'infiltration fait son grand retour après 8 ans d'absence... 06/03/2025, 19:39
