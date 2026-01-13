Styx Blades of Greed : le gobelin roublard prépare sa sortie avec une nouvelle vidéo

Styx Blades of Greed n'est pas un jeu qui a eu une grande exposition médiatique, et vous savez quoi, le jeu va débarquer le 19 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Il n'y aura pas de retard puisque la dernière vidéo partagée par Nacon et le studio Cyanide n'est autre que le trailer de précommande. A cette occasion, on a le droit à quelques images de gameplay supplémentaires, mettant en avant les capacités de gobelin discret de Styx, et qui viennent compléter la vidéo de 9 minutes la semaine dernière. Nacon précise aussi que les joueurs peuvent dès à présent mettre la main sur une démo gratuite disponible sur Steam, pour une durée limitée.

Cette démo permet d’accéder à la première heure de jeu, histoire de nous habituer aux mécaniques du jeu. Autre point appréciable, les données de sauvegarde issues de la démo pourront être transférées vers la version finale du jeu.