Fable : la série enfin de retour sur Xbox Series X et PC avec un tout premier trailer féérique

Particulièrement vénérée, la franchise Fable se faisait décidément prier jour et nuit pour un retour en bonne et due forme : il faut croire que Microsoft est à l'écoute de sa communauté et vient tout juste d'officialiser un tout nouvel épisode, sobrement baptisé "Fable" et décrit comme un "nouveau commencement pour la franchise légendaire". Vous l'aurez compris, il s'agit d'un reboot et celui-ci est développé par Playground Games, le studio britannique à l'origine des jeux... Forza Horizon. Alors ça, pour une surprise, c'en est une belle.Bien décidé à régaler ses joueurs, Microsoft a même lâché un premier teaser féérique aux échos humoristiques pour ce quatrième opus encore bien mystérieux qui, malheureusement, ne lâche ni gameplay ni date de sortie : en revanche, on sait qu'il sortira exclusivement aussi bien sur Xbox Series X que sur PC Windows 10 et qu'il sera accessible gratuitement dès son arrivée sur le marché au sein du Xbox Game Pass. Sans plus attendre, nous vous proposons de vous jeter sur cette bande-annonce inédite... et en 4K, s'il vous plaît.