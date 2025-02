Fable ne sortira pas cette année, Playground Games a besoin d'une année supplémentaire

Il faisait partie des jeux qu'on avait surligné en 2025, Fable ne verra pas le jour cette année. Cette décision, elle a été faite par Microsoft et plus précisément Craig Duncan, qui vient de prendre la tête des Xbox Game Studios, et qui précise dans un podcast Microsoft que le studio Playground Games a besoin de temps supplémentaire pour sortir le jeu dans les bonnes conditions. Histoire de compenser la mauvaise nouvelle, de nouvelles images de gameplay ont été dévoilées, montrant un jeu d'une grande beauté, mais qui semble proposer des séquences de combat un peu rigides. C'est du moins ce qui en ressort de la part des joueurs qui n'ont pas été rassurés par les animations de combat. Bien sûr, il est encore trop tôt pour se prononcer et on attendra un vrai reveal de gameplay pour être certain de ces premières impressions. On rappelle que pour Playground Games, c'est le premier Action-RPG du studio, lui qui n'avait fait que du Forza Horizon jusqu'à présent.