Fable : enfin du gameplay 4 ans après son annonce, les expressions faciales sont dingues

Il en aura fallu du temps pour voir à quoi ressemblera véritablement le reboot de Fable. Quatre ans après son annonce, le jeu repris par le studio Playground Games rassure les joueurs quant à sa partie technique. Les cinématiques révélées jusqu'à présent le présagaient bien sûr, mais rien ne nous prouvait quen-game, c'est encore plus impressionnant de voir à quel point les différents PNJ sont criants de naturel et de réalisme. Qu'il s'agisse de leur modélisation, de leur comportement, mais aussi de leur regard, il est évident qu'on a franchi un cap et que les jeux véritablement next gen' commencent enfin à se multiplier.Mais il n'y a pas que les personnages secondaires qui sont en reste, les créatures aussi, tout comme les environnements qui promettent une représentation encore plus folle d'Albion. La variété des décors semblent de mise, avec en prime une magnifique gestion de l'éclairage qui offre des ambiances uniques selon les lieux qu'on visite. Dans la bande-annonce de l’année dernière, la question de savoir comment nait un héros était posée par Dave, un jardinier devenu un géant en mal de reconnaissance. Mais cette année, c’est Humphry, interprété par Matt King, l’acteur anglais bien connu dans son pays, qui apporte de la nuance dans cette description du héros capable de sombrer dans le côté obscur des choses. C'est en effet l'un des leitmotiv de cette franchise Fable, à savoir permettre de faire le Bien ou le Mal selon ses envies.

Autrement, le studio Playground Games a également confirmé sa collaboration avec Eidos Montreal, les développeurs de Deux Ex, de Thief et de Thief et du récent Gardiens de la Galaxie, qui sont là en en soutien sur le développement de ce Fable hautement ambitieux, dont la sortie est programmée pour 2025 sur PC et Xbox Series, et day one dans le Game Pass.