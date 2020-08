Fable Xbox Series X : une offre d'emploi indique que le jeu n'est pas pour tout de suite

Au vu d'une offre d'emploi disponible sur le site de Playground Games, il semble assez clair que le prochain Fable n'est pas prêt d'arriver sur PC et Xbox Series X. Officialisé il y a quelques semaines par Microsoft, le jeu semble être encore en pré-production, le studio étant à la recherche de nombreux profils cruciaux pour mener le projet à bien. Parmi les offres qui concernent le titre, le studio recherche un ingénieur audio en chef, un ingénieur IA en chef, un game designer en chef, un directeur d'animations, et même un directeur narratif. Le pire, c'est que ces postes ne sont que quelques-unes des 40 offres disponibles sur le site officiel du jeu. Bref, vous l'avez compris, Playground Games est clairement en train de constituer son équipe de développement, ce qui veut dire qu'il ne faut rien espérer du côté de Fable avant probablement 2023.

Hi! We're currently looking for a great Lead Scriptwriter to work with us on #Fable at Playground Games!#gamedev #gamejob #XboxGameStudioshttps://t.co/1RWTAESoN7 #job