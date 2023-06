Fable : ambiance Minipouss pour le reboot du RPG de la Xbox ? Nouveau trailer

Les rumeurs avaient vu juste : Fable était bel et bien présent lors du Xbox Showcase et ce, dès l'ouverture de l'événement. Le jeu fait donc son grand retour trois ans après son annonce et c'est un nouveau trailer (dénué de gameplay) qui s'est présenté au public. La vidéo précise néanmoins que certaines séquences de la vidéo sont issues du moteur 3D utilisé dans le jeu. Développé par les studios Playground Games (oui, les développeurs de Forza Horizon), ce Fable nouveau souhaite conserver l'esprit et l'humour si britanniques des premiers épisodes. C'est la raison pour laquelle Richard Ayoade a été casté pour figurer dans le jeu et camper un personnage qui va se retrouver face à un peuple de Minipouss, façon de parler. On le voit en effet face à une femme appartenant à un peuple de liliputiens, qui débarque chez lui. Difficile donc de retrouver ce qu'ont été les premiers épisode de la saga Fable, mais il s'agit d'un reboot total de la licence, et ce n'est pas plus mal d'avoir quelque chose d'assez inattenduAucune date de sortie n'a été évoquée pour le moment. Il va donc falloir être très patient.