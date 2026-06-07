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Fable dévoile sa grande méchante et s'offre une star de Marvel à son casting

Fable dévoile sa grande méchante et s'offre une star de Marvel à son casting

Le Xbox Games Showcase 2026 a permis à Fable de refaire parler de lui avec un tout nouveau trailer centrée cette fois-ci sur son histoire, mais aussi de confirmer sa date de sortie. Le très attendu reboot de la licence signé Playground Games arrivera finalement le 23 février 2027 sur PC, Xbox Series X|S et PS5, après son récent report. Une présentation qui a également mis en avant l'un des personnages les plus importants du jeu, à savoir sa grande antagoniste, incarnée par une actrice bien connue d'Hollywood. En effet, la vidéo introduit Isabel, une femme persuadée d'être « la seule héroïne dont Albion a besoin ». Derrière ce personnage se cache Hayley Atwell, célèbre pour son rôle de Peggy Carter dans l'univers cinématographique Marvel, mais aussi pour ses apparitions dans les derniers films Mission Impossible. L'actrice prête non seulement sa voix au personnage, mais participe également à sa performance capture.



Décrite comme une figure aussi puissante que dangereuse, Isabel serait animée par un profond sentiment d'injustice et de chagrin, ce qui la pousserait à entreprendre une quête dont les conséquences pourraient bouleverser Albion. Playground Games explique avoir choisi Hayley Atwell pour sa capacité à mêler force et vulnérabilité, deux aspects qui semblent au cœur du personnage. Mais le trailer a réservé également une autre surprise aux fans de longue date de la série, avec l'apparition de Jack of Blades, le mythique antagoniste du premier Fable. Sa présence confirme que ce reboot ne compte pas uniquement réinventer la licence, mais aussi renouer avec certains éléments emblématiques de son héritage.

Fable

Mais ce n'est pas tout, Microsoft et Playground Games ont aussi profité de l'événement pour annoncer Fable Order of the Hero, une première extension narrative prévue après la sortie du jeu (oui, déjà). Celle-ci emmènera les joueurs au sein d'une mystérieuse confrérie secrète cachée dans les profondeurs d'Albion. Il sera possible d'en gravir les échelons jusqu'à en prendre le contrôle, avec plusieurs orientations possibles selon les choix effectués. A noter que cette extension sera incluse dans l'édition Premium du jeu. Oui, ça fait déjà grincer des dents, puisque du contenu supplémentaire est déjà programmé alors que le jeu n'est pas encore sorti. On comprend, mais c'est la vie que voulez-vous.

Fable

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le dimanche 7 juin 2026
22:51


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Fable

Jeu : Aventures/RPG
Editeur : Microsoft Game Studios
Développeur : Playground Games
23 Fév 2027
23 Fév 2027
23 Fév 2027

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