Fable ne sortira finalement pas en 2026, c'est acté ! Voici la nouvelle date de sortie

Il va finalement falloir patienter un peu plus longtemps avant de découvrir le reboot de la licence Fable. Alors que beaucoup imaginaient encore une sortie d'ici la fin de l'année 2026, Microsoft a confirmé que le RPG de Playground Games ne débarquera finalement qu'en février 2027. Une annonce qui n'est pas vraiment une surprise tant les rumeurs d'un report circulaient depuis plusieurs mois. Et entre nous, il était difficile d'imaginer Microsoft lancer une licence aussi importante à quelques semaines d'un certain GTA 6, toujours attendu pour le 19 novembre. Sans jamais citer Rockstar ou GTA, Matt Booty a d'ailleurs laissé entendre que l'objectif était surtout de permettre à Fable de profiter d'une fenêtre de lancement plus favorable.









Lors du podcast officiel Xbox, le patron des Xbox Game Studios s'est montré particulièrement rassurant concernant l'état du projet. Selon lui, Playground Games est très satisfait de l'avancement du développement et le jeu serait même dans une excellente forme. Ce délai supplémentaire n'aurait donc rien à voir avec des difficultés de production, mais plutôt avec une volonté de donner à Fable toute l'attention qu'il mérite lors de sa sortie. Il faut dire que les attentes sont immenses. Entre le retour d'une licence culte absente depuis plus d'une décennie et la réputation de Playground Games, qui a largement fait ses preuves avec Forza Horizon, Microsoft n'a sans doute aucune envie de voir son RPG se retrouver éclipsé par l'un des plus gros lancements de l'histoire du jeu vidéo. La bonne nouvelle, c'est que ce report ne signifie pas un silence radio. Matt Booty a déjà confirmé que le Xbox Games Showcase du 7 juin sera l'occasion de découvrir de nouvelles séquences du jeu. Microsoft promet même de montrer « beaucoup de choses », ce qui devrait permettre aux joueurs de patienter un peu plus facilement jusqu'à sa sortie. Fable est désormais attendu pour février 2027 sur Xbox Series, PC et PS5.



