On savait que 007 First Light allait être attendu, mais pas forcément à ce niveau-là. En seulement 24 heures, le jeu a déjà dépassé les 1,5 million d’exemplaires vendus. Un démarrage énorme qui confirme que IO Interactive a réussi là où beaucoup de studios se sont cassé les dents avant lui avec la licence James Bond. Cette fois, le jeu semble avoir convaincu à peu près tout le monde, la presse spécialisée comme les joueurs qui saluent surtout le respect de l’univers de 007, mais aussi l’écriture, le mélange entre infiltration, action et espionnage, sans oublier le soin apporté à la mise en scène. Résultat, 007 First Light affiche actuellement un solide 88 sur OpenCritic et 87 sur Metacritic, ce qui en fait tout simplement le jeu le mieux noté de l’histoire d’IO Interactive.
En vrai, ce succès n’est pas si surprenant quand on connaît le studio danois. Avec Hitman, IO Interactive maîtrisait déjà parfaitement les mécaniques d’infiltration, les niveaux ouverts et cette approche très “agent secret” du gameplay. Mais là où First Light impressionne vraiment, c’est dans sa capacité à transformer tout ça en véritable expérience James Bond, sans jamais donner l’impression d’être un simple clone de leurs anciens jeux. On va maintenant surveiller la suite des ventes sur les prochaines semaines et mois à venir.
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007 First Light : c'est 1.5 million de ventes en seulement 24h, James Bond de retour en grâce
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007 First Light
Jeu : Action
Editeur : IO Interactive
Développeur : Io Interactive
27 Mai 2026
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