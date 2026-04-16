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007 First Light : le générique d'ouverture est chantée par Lana del Rey, voici la séquence vidéo !

007 First Light : le générique d'ouverture est chantée par Lana del Rey, voici la séquence vidéo !

La sortie du prochain 007 First Light est dans un mois environ, mais côté gameplay, c'est toujours le désert de Gobi. Depuis septembre dernier, pas une image de gameplay en plus, juste des dev diary pas toujours très pertinents. Cette fois-ci, IO Interactive prend la parole pour nous annoncer que le thème principal du jeu a été assuré par Lana Del Rey au chant, et David Arnold à la composition, un habitué de l’univers James Bond côté cinéma. Le morceau est déjà dispo en streaming en écoute, et sans surprise, on est en plein dans l’ambiance James Bond, avec quelque chose de posé, d'élégant, un peu mélancolique aussi, avec la patte très reconnaissable de Lana Del Rey. Ça colle plutôt bien à l’univers, tout en donnant une identité un peu différente, moins “classique” que certains anciens thèmes.



Dans la foulée, la séquence d’ouverture a aussi été montrée, dans la pure tradition des génériques de la saga, avec ses visuels stylisés et sa mise en scène très travaillée. L’idée est clairement de poser une ambiance dès le départ, surtout que le jeu part sur une origin story, avec un James Bond plus jeune (26 ans tout de même), au début de sa carrière dans l’espionnage. À côté de ça, IO Interactive a aussi partagé une nouvelle vidéo coulisses, avec un nouvel épisode qui se concentre sur la musique. Logique. Et ça rime. La sortie de 007 First Light est toujours prévue pour le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, avec une version Switch 2 un peu plus tard. Reste à voir si, au-delà de l’ambiance, le jeu sera à la hauteur de ce retour assez attendu.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 16 avril 2026
18:34


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007 First Light

Jeu : Action
Editeur : IO Interactive
Développeur : Io Interactive
27 Mai 2026
27 Mai 2026
27 Mai 2026

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