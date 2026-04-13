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007 First Light : la fin du jeu a fuité, faites attention aux spoils sur le jeu vidéo James Bond...

007 First Light : la fin du jeu a fuité, faites attention aux spoils sur le jeu vidéo James Bond...

Grosse fuite du côté de l’industrie du jeu vidéo ce week-end, et elle ne vient pas d’un hacker, mais d’un organisme officiel. En effet, le système de classification indonésien, de son acronyme l’IGRS, a accidentellement laissé filer du contenu confidentiel liés à plusieurs jeux encore non sortis. Les jeux 007 First Light, Echoes of Aincrad, Assassin’s Creed Black Flag et Castlevania Belmont’s Curse sont concernés. Résultat : des séquences de gameplay censées rester privées se retrouvent aujourd’hui en circulation sur Internet.

Le cas le plus marquant concerne 007 First Light, le prochain jeu de IO Interactive, avec plus d’une heure de gameplay qui se balade dans la nature, avec en plus des spoilers majeurs, puisque certains évoquent même la fin du jeu déjà visible en ligne. Autant dire un cauchemar pour le studio, à un peu plus d'un mois de sa sortie. Et ce n’est pas un cas isolé, étant donné que des images de Echoes of Aincrad, développé par Bandai Namco, circuleraient aussi, avec là encore des éléments importants de l’histoire. D’autres jeux comme Assassin’s Creed Black Flag et Castlevania Belmont’s Curse seraient concernés par le leak, même si rien n’a encore vraiment émergé publiquement pour eux.

En fait, le problème viendrait du fonctionnement même de l’IGRS. Pour obtenir une classification, les studios doivent envoyer des extraits sensibles (violence, langage, etc.) souvent via des liens privés. Sauf que visiblement, ces liens n’étaient pas si sécurisés que ça... Selon Nic McConnell, qui travaille chez Riot Games, le système serait encore assez artisanal, avec une petite équipe qui gère énormément de contenu, parfois de façon manuelle. Et c’est probablement là que ça a dérapé. Au passage, la fuite ne concerne pas que des vidéos, puisque des milliers d’adresses e-mail de développeurs auraient aussi été exposées, ce qui ajoute une vraie dimension de cybersécurité à l’affaire. Il y a des gens qui vont se faire taper sur les doigts...


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 13 avril 2026
18:35


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007 First Light

Jeu : Action
Editeur : IO Interactive
Développeur : Io Interactive
27 Mai 2026
27 Mai 2026
27 Mai 2026

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