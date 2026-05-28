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Street Fighter 6 : Ingrid est enfin disponible, nouvelle vidéo de gameplay

Street Fighter 6 : Ingrid est enfin disponible, nouvelle vidéo de gameplay

Teasé et présenté depuis plusieurs mois, le personnage d'Ingrid pour Street Fighter 6 est désormais disponible à l'achat. Pour accompagner son lancement, Capcom a également dévoilé une nouvelle vidéo, celle de lancement, qui permet de voir le personnage en action, avec ses attaques cosmiques, ses déplacements imprévisibles et son style toujours aussi atypique. Personnage assez culte pour une partie de la communauté, Ingrid avait fait ses débuts dans Capcom Fighting Evolution avant de revenir plus tard dans Street Fighter Alpha 3 MAX. Et son retour dans Street Fighter 6 ne passe pas inaperçu, car avec son esthétique presque irréelle et ses pouvoirs liés à l’énergie solaire, elle apporte quelque chose de vraiment différent au roster actuel. Elle est disponible via le Year 3 Character Pass, le Ultimate Pass ou en achat individuel avec des Fighter Coins, et dispose de deux costumes, à savoir sa tenue interdimensionnelle classique et son uniforme scolaire violet aperçu dans Capcom Fighting Evolution. Un petit clin d’œil que les anciens joueurs apprécieront forcément.

Capcom en profite aussi pour conclure officiellement l’Année 3 de Street Fighter 6 avec plusieurs nouveautés importantes. Deux nouveaux modes font notamment leur apparition : les matchs d’Avatar aléatoires et l’Arcade d’Avatar, qui permettent de débloquer des compétences, renforcer ses liens avec les maîtres et revisiter certaines fins emblématiques de la série. Enfin, cette update ajoute également les Costumes 3 pour Ingrid, Sagat, C. Viper et Alex, de nouvelles illustrations gratuites ainsi que les tenues « Sporty DriveTech » pour tout le casting. Comme d’habitude avec Street Fighter 6, Capcom accompagne aussi le tout d’un équilibrage global et de plusieurs corrections de bugs afin de préparer la suite du jeu dans les meilleures conditions.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 28 mai 2026
15:02


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Street Fighter 6

Jeu : Baston
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
2 Juin 2023
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