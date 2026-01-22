Street Fighter 6 : Capcom a lâché le full gameplay trailer d'Alex, il a gagné en rapidité !

Quelques semaines après nous l'avoir teasé, Capcom revient avec une grosse vidéo de gameplay d'Alex, le prochain combattant à venir gonfler les rangs du roster de Street Fighter 6. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a décidé de passer à l'étape suivante, avec une version bien plus agressive que par le passé. Dans la vidéo, on voit Alex enchaîner chopes, projections et combos avec une fluidité et une rapidité impressionnantes. Il peut même sprinter avant d’enchaîner ses coups, ce qui transforme complètement sa mobilité sur le ring. Pour les joueurs, cela signifie qu’il faudra repenser la distance et le timing avec lui, car un petit faux pas et c’est la sanction.

Evidemment, Capcom n’a pas hésité à faire un clin d’œil à Kenny Omega, l’icône du wrestling, avec l’une de ses prises de finition emblématiques, le One Winged Angel, qui apparaît à la fin du trailer. Et pour renforcer l’impact, Alex débarque sur le ring avec un morceau original signé JAM Project, le groupe derrière les génériques cultes de Dragon Ball et One Piece. Alex fera officiellement son entrée dans la Saison 3 de Street Fighter 6 le 17 mars, rejoignant Sagat et Crimson Viper. La Saison se terminera avec l’arrivée d’Ingrid, un personnage plus obscur issu de Capcom Fighting Jam et Street Fighter Alpha 3 MAX. On a hâte de voir le résultat.





