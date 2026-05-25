Tekken 8 : Yujiro Hanma de Baki est le prochain perso en DLC, première vidéo

Alors que beaucoup imaginaient l’arrivée de Tifa, Kiryu ou d’un autre héros du jeu vidéo au roster de Tekken 8, Bandai Namco Entertainment a finalement pris tout le monde à contre-pied, en révélant un crossover avec le manga Baki, et plus précisément l’arrivée de Yujiro Hanma, l’antagoniste mythique imaginé par Keisuke Itagaki. Pourtant, sur le papier, l’association est assez évidente, car l’univers de Baki partage déjà beaucoup avec celui de Tekken. Combats absurdes, démonstrations de force démesurées et personnages taillés comme des monstres anatomiques, tout relie les deux oeuvres. Pour l’instant, Bandai Namco reste particulièrement discret et même dans le teaser d'annonce, aucun aperçu du modèle in-game de Yujiro Hanma n’a encore été dévoilé, pas plus que son gameplay.



Concernant son style de combat, difficile également de prédire jusqu’où les développeurs iront. Dans le manga, Yujiro Hanma est littéralement présenté comme « la créature la plus forte de la planète », capable d’humilier n’importe quel adversaire avec une violence absurde et parfois volontairement caricaturale. Il y a donc fort à parier que Tekken 8 conserve surtout l’aspect spectaculaire et brutal du personnage, en laissant de côté les délires les plus controversés de l’œuvre originale. Yujiro Hanma rejoindra finalement le casting de Tekken 8 au début de l’année 2027 pour conclure cette troisième saison de contenu, après Bob et Roger Jr.



