Crazy Taxi refait enfin parler de lui avec un premier teaser mystérieux

Après avoir longtemps laissé la licence dormir dans un coin du garage, SEGA semble enfin prêt à relancer sérieusement Crazy Taxi. Les réseaux sociaux officiels de la série, complètement silencieux depuis 2019, viennent justement de refaire surface avec un tout premier teaser, très court mais suffisamment évocateur pour réveiller immédiatement la nostalgie des joueurs. On y voit simplement l’enseigne lumineuse d’un taxi qui clignote avant de se rallumer lentement, sans gameplay ni véritable révélation derrière, mais le message paraît assez clair : quelque chose se prépare enfin autour de la franchise culte.



Pour beaucoup, ce simple teaser suffit déjà à alimenter l’attente, surtout que SEGA avait confirmé dès 2023 vouloir remettre au goût du jour plusieurs de ses licences historiques, parmi lesquelles Crazy Taxi, Jet Set Radio ou encore Streets of Rage. Depuis cette annonce, les informations sont restées extrêmement rares, mais l’éditeur japonais continue visiblement de travailler sur ce grand retour dans le cadre de son initiative désormais baptisée « SEGA Universe », une nouvelle branche pensée pour moderniser ses anciennes licences les plus populaires. D’après plusieurs rumeurs et différents rapports publiés ces derniers mois, ce nouveau Crazy Taxi serait un jeu en monde ouvert développé sous Unreal Engine, ce qui marquerait une évolution énorme pour la série, historiquement connue pour ses parties arcade ultra nerveuses et ses cartes relativement compactes. Si cela se confirme, il s’agirait aussi du premier véritable épisode console majeur depuis Crazy Taxi 3 High Roller, sorti en 2002, soit plus de 20 ans après la dernière grosse apparition de la licence sur consoles.





Même si ce teaser ne montre pratiquement rien, il arrive à un moment très stratégique, juste avant la période des conférences estivales et du Summer Game Fest. Beaucoup s’attendent donc désormais à une vraie présentation dans les prochaines semaines, avec peut-être les premières images de gameplay et davantage de détails sur la direction prise par ce reboot. En attendant, ce retour des réseaux sociaux de Crazy Taxi suffit déjà à relancer la machine à hype autour d’une des licences arcade les plus emblématiques de SEGA, et clairement, l’éditeur semble bien décidé à capitaliser à nouveau sur toute cette vague de nostalgie.



