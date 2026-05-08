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« L’IA va libérer la créativité » : Sony joue cartes sur table et détaille sa stratégie pour PlayStation

« L’IA va libérer la créativité » : Sony joue cartes sur table et détaille sa stratégie pour PlayStation

Alors que l'IA dans le jeu vidéo continue de générer des débats houleux sur les réseaux sociaux, Sony PlayStation a décidé de jouer cartes sur table et d'annoncer que l’intelligence artificielle jouera un rôle majeur dans l’avenir de ses jeux, et plus largement dans tout l’écosystème PlayStation. En effet, lors de la présentation des derniers résultats financiers du groupe, Hideaki Nishino a détaillé la stratégie de Sony autour de l’IA, avec un discours très assumé : pour l’entreprise, l’IA doit accélérer le développement des jeux sans pour autant remplacer les créateurs.

Sony Interactive Entertainment

Sony veut “libérer la créativité” de ses studios

Selon Hideaki Nishino, il faut automatiser les tâches les plus lourdes afin de laisser davantage de temps aux développeurs pour se concentrer sur la création. Concrètement, PlayStation Studios utilise déjà des outils IA pour accélérer l’animation, le contrôle qualité, la modélisation 3D ou encore certaines parties du développement logiciel. Sony a notamment présenté un outil interne baptisé “Mockingbird”, capable d’animer automatiquement des visages 3D à partir de captures de performances d’acteurs. Là où certaines animations demandaient plusieurs heures de travail manuel, l’outil peut désormais produire un résultat en quelques secondes. Même logique pour les cheveux et les animations complexes : Sony explique utiliser des vidéos de coiffures réelles afin que l’IA génère automatiquement des modèles 3D contenant des centaines de mèches. Et contrairement à ce que beaucoup craignent autour de l’IA générative, Hideaki Nishino insiste lourdement sur un point, les artistes et acteurs restent au centre du processus.

« L’émotion, la vision et le design de nos jeux viendront toujours du talent de nos studios », explique-t-il. « L’IA est là pour augmenter leurs capacités, pas pour les remplacer. »

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Naughty Dog et Horizon utilisent déjà ces outils

Sony précise aussi que plusieurs studios internes utilisent déjà ces technologies, notamment Naughty Dog ou San Diego Studio. Le constructeur cite même Horizon Zero Dawn Remastered comme exemple concret d’intégration de ces outils dans des productions commercialisées. Mais l’ambition ne s’arrête pas au développement pur, puisque Sony veut aussi utiliser l’IA directement dans l’expérience joueur. Parmi les exemples évoqués, Sony reparle de Sophy, l’IA de pilotage développée pour Gran Turismo, capable d’offrir des adversaires beaucoup plus crédibles et dynamiques. Hideaki Nishino évoque aussi des prototypes de PNJ capables de développer leur propre personnalité et de réagir de façon plus naturelle au joueur, avec l’idée de créer des mondes plus vivants et moins scriptés.

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En parallèle, Sony compte utiliser massivement le machine learning dans tout l’écosystème PlayStation, qu'il s'agisse de recommandations de jeux, des accessoires, les abonnements, le merchandising, l’objectif est de personnaliser toujours davantage l’expérience utilisateur. On apprend d'ailleurs que même le PlayStation Store utilise déjà ces technologies, Sony affirmant que certains outils IA liés aux paiements auraient généré plus de 700 millions de dollars de revenus supplémentaires ces dernières années. Enfin, Sony confirme aussi que la technologie PSSR de la PS5 Pro (son système d’upscaling basé sur le machine learning) fait partie intégrante de cette stratégie IA. Le constructeur cite notamment Ghost of Yotei et Saros pour illustrer les gains visuels obtenus grâce à ces technologies. Les anti-IA ont clairement du pain sur la planche...

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 8 mai 2026
18:19


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