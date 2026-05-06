SteelSeries s'attaque au très haut de gamme avec l’Arctis Nova Pro Omni

Après avoir passé des années à dominer le marché des casques esport, SteelSeries veut maintenant jouer dans une autre cour : celle du très haut de gamme audiophile. Et avec son nouvel Arctis Nova Pro Omni, la marque a décidé de ne pas faire les choses à moitié. Dans son communiqué, l'appareil est présenté comme étant quelque part le nouveau vaisseau amiral audio de SteelSeries, qui va fêer ses 25 ans d'existence. En fait, l'idée avec ce casque sans fil multiplateforme, c'est d'être au centre de tout ce qu'on peut faire. Qu'il s'agisse d'un usage PC, consoles, smartphone, Bluetooth, audio spatial, ANC, Hi-Res, tout y passe. Et honnêtement, sur le papier, c’est un peu le casque qui essaye de tout faire à la fois, mais en essayant d'exceller sur tous les domaines.









Le gros argument du Nova Pro Omni, c’est en réalité sa technologie “OmniPlay”, dont le principe est de pouvoir connecter jusqu’à cinq appareils simultanément et mixer jusqu’à quatre sources audio en même temps. En gros, il est possible de jouer sur console, discuter sur Discord via PC, recevoir un appel Bluetooth sur téléphone et écouter de la musique, et ce sans jamais changer de casque ni jongler dans les paramètres audio. SteelSeries pousse même le concept jusqu’au bout avec un véritable hub de contrôle équipé d’un écran OLED permettant de gérer les volumes et les différentes sources en direct. Clairement, le constructeur vise les joueurs ultra-connectés qui vivent avec quinze appareils allumés autour d’eux en permanence.





L’autre énorme argument marketing, c’est évidemment le son. Le casque est certifié Hi-Res Wireless avec une diffusion en 96 kHz / 24 bits aussi bien en 2,4 GHz qu’en Bluetooth. Pour accompagner ça, SteelSeries embarque des haut-parleurs néodyme de 40 mm capables de couvrir une plage de fréquence très large, de 10 Hz à 40 kHz. Et pour renforcer l’immersion, le casque ajoute une réduction active du bruit particulièrement agressive, étant donné que SteelSeries affirme même pouvoir bloquer jusqu’à 40% de bruit supplémentaire par rapport aux modèles concurrents selon ses tests internes. Même principe côté micro : le ClearCast Pro utilise une réduction de bruit alimentée par IA censée supprimer jusqu’à 96% des bruits parasites autour de la voix.





L’Arctis Nova Pro Omni ne cache pas ses ambitions, il veut devenir une référence “luxe” du gaming audio. Et pour ce faire, en termes de logiciel, le fabricant a décidé d'envoyer du lourd aussi, avec notamment son application mobile Arctis, plus de 200 profils audio dédiés aux jeux, le logiciel Sonar sur PC pour gérer l’audio spatial et les options de mixage avancées, tout est pensé pour donner un maximum de contrôle aux utilisateurs les plus exigeants. Même l’autonomie joue la carte du sans compromis avec un système “Infinite Power” basé sur deux batteries interchangeables permettant de ne jamais couper la session.



Pour profiter de tout ce luxe, il va falloir mettre le prix et le Nova Pro Omni est proposé à 399,99€, un tarif qui le place directement face aux casques premium les plus agressifs du marché audio. L’Arctis Nova Pro Omni est disponible dès maintenant en Midnight Blue, White et Graphite sur SteelSeries.com et chez plusieurs revendeurs.







































