PlayStation : Shuhei Yoshida révèle aujourd'hui avoir été viré par Jim Ryan pour des raisons dites "ridicules"

Les langues se délient du côté de PlayStation, et c’est une figure particulièrement respectée de la marque qui relance le débat sur les choix stratégiques opérés en interne ces dernières années. En effet, dans une interview accordée à This Week in Videogames lors du festival ALT: GAMES, Shuhei Yoshida est revenu sur une période charnière de sa carrière chez Sony Interactive Entertainment, notamment son éviction de la direction des PlayStation Studios en 2019, un moment souvent perçu comme une simple réorganisation interne, mais qui, selon lui, serait davantage lié à des désaccords profonds avec la vision défendue par Jim Ryan à l’époque.









Selon ses déclarations, Jim Ryan lui aurait demandé de suivre certaines orientations qu’il qualifie lui-même de “ridicules”, notamment dans un contexte où PlayStation cherchait à accélérer son virage vers les jeux service, une stratégie qui tranchait nettement avec l’identité historique de la marque centrée sur les expériences solo narratives, et face à laquelle Yoshida affirme avoir régulièrement opposé un refus. Ce positionnement aurait, toujours selon lui, contribué à son retrait progressif de la direction des PlayStation Studios après plus de dix ans à superviser des productions majeures comme God of War, Uncharted, The Last of Us ou encore Ghost of Tsushima, avant d’être remplacé par Hermen Hulst, alors dirigeant de Guerrilla Games. Dans ses propos, Yoshida insiste néanmoins sur le fait qu’il n’a pas été totalement écarté de PlayStation à ce moment-là, mais plutôt redirigé vers la branche dédiée aux jeux indépendants, un rôle qu’il dit avoir accepté avec une certaine liberté retrouvée, notamment dans sa capacité à accompagner des projets plus variés sans les contraintes d’une direction unique.







« J’ai aidé Santa Monica à créer God of War, Naughty Dog à créer Uncharted et The Last of Us, et Sucker Punch à créer le magnifique Ghost of Tsushima. Celui-ci a été l’un des derniers jeux sur lesquels j’ai travaillé en tant que président de Worldwide Studios. Mais en 2019, après 11 ans à la tête du développement interne, j’ai été licencié. Jim Ryan voulait me virer parce que je ne l’écoutais pas. Il me demandait de faire des choses ridicules, et j’ai dit non. »





Cette période s’inscrit plus largement dans un contexte où la stratégie de Jim Ryan chez Sony Interactive Entertainment est aujourd’hui encore largement discutée, notamment en raison de la tentative de repositionnement vers les jeux service, une orientation qui n’a pas toujours rencontré le succès attendu et qui a ensuite été partiellement réajustée. Enfin, Shuhei Yoshida, qui a quitté PlayStation en 2025, adopte aujourd’hui un ton plus libre dans ses prises de parole, ce qui contribue à raviver des débats internes longtemps restés en arrière-plan, et il n'est pas interdit qu'on apprenne d'autres choses dans les mois à venir.



