SEGA officialise Alien Isolation 2 au Summer Game Fest 2026 avec un premier trailer

La dernière fois que le nom d’Alien Isolation 2 avait vraiment circulé, c’était en 2019, et pas vraiment pour de bonnes nouvelles, puisqu'à l’époque, tout indiquait que la suite ne verrait jamais le jour. Puis les années ont passé, la licence est restée dans un coin de la mémoire des joueurs, et contre toute attente, les choses ont fini par bouger. C’est en 2024 que SEGA et le studio The Creative Assembly ont finalement créé la surprise en confirmant officiellement le développement d’Alien Isolation 2, à l’occasion des 10 ans du premier épisode. Une annonce chargée en émotion, portée par le directeur créatif Al Hope lui-même, qui remerciait les joueurs pour leur soutien continu et expliquait que les équipes avaient bien entendu les appels répétés pour une suite. Depuis, le projet est resté discret, mais était bel et bien vivant.









Et aujourd’hui, au Summer Game Fest 2026, le jeu revient enfin sur le devant de la scène avec une première bande-annonce et des informations plus concrètes. Sans surprise, aucune date de sortie n’a été annoncée, mais le projet est désormais confirmé sur PlayStation 5, Xbox Series, PC, ainsi que sur Nintendo Switch et Switch 2. Cette suite nous ramène dans l’horreur pure par contre, et cette fois-ci au sein de la station Kurosaki, un nouvel avant-poste de Weyland-Yutani. On y incarne un nouveau personnage, pris au piège dans un environnement où la survie repose toujours sur la discrétion, la fuite et la compréhension d’un ennemi fondamentalement supérieur, à savoir le Xénomorphe. Le studio insiste d’ailleurs sur le fait que cette suite ne cherche pas à changer la formule, mais à la pousser plus loin. Le Xénomorphe sera encore plus intelligent, plus imprévisible, et la tension devrait rester le cœur de l’expérience, fidèle à ce qui avait fait la force du premier jeu.





On sait également que cette fois, l’exploration ne se limitera pas aux couloirs confinés de stations spatiales. Une partie de l’aventure se déroulera en extérieur, notamment sur la surface de la colonie entourant Kurosaki, ouvrant la porte à de nouvelles formes de tension et d’angoisse. Difficile d’en dire beaucoup plus pour l’instant, mais vous pouvez vous mater le trailer d'annonce de cet Alien Isolation 2.