Alien Isolation 2 : c'est officiel, une suite arrive, mais il va falloir être patient

« À l’occasion de ce dixième anniversaire, il me semble opportun de vous faire savoir que nous avons entendu haut et fort vos appels de détresse. Aujourd’hui, je suis ravi de confirmer, au nom de l’équipe, qu’une suite à Alien : Isolation est en cours de développement. Nous sommes impatients de vous donner plus de détails dès que nous serons prêts. Une fois de plus, je vous remercie. À la prochaine fois. »



C'est d'ailleurs assez étonnant qu'une suite puisse enfin voir le jour, puisque les ventes du premier épisode étaient insuffisantes (2.1 millions de copies vendues), mais on imagine que SEGA et le studio vont mettre toutes leurs chances de leur côté pour le vendre correctement. Maintenant, il va falloir prendre son mal en patience car la production vient à peine de démarrer.

La dernière fois que le nom d'Alien Isolation 2 avait été évoqué, c'était en 2019 et c'était pour nous dire de ne plus trop espérer quant à son existence. Nous sommes 5 ans plus tard, les choses ont évolué et la bonne nouvelle est arrivée par les voix officielles, puisque SEGA et The Creative Assembly viennent de confirmer que le développement a été lancé. La date d'annonce n'a d'ailleurs pas été choisie au hasard puisqu'elle correspond aux 10 ans du premier Alien Isolation. On ne sait pas si c'est le regain de la franchise avec notamment le succès du dernier film Alien Romulus qui a galvanisé le studio anglais, mais le directeur créatif Al Hope est particulièrement heureux de retravailler sur la licence et remercie les joueurs pour le soutien indéfectible ces dix dernières années.