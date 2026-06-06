Stellar Blade 2 annoncé : nouveau décor, nouveau perso, nouveau gameplay

Deux ans après le succès de Stellar Blade, Shift Up est revenu à la Summer Game Fest avec une annonce que tout le monde attendait, à savoir le reveal de sa suite. Baptisé Stellar Blade Blood Rain, ce nouvel épisode a eu droit à un premier trailer qui a montré que le studio coréen ne compte pas simplement refaire la même chose. La première surprise, c'est le changement d'ambiance. Là où le premier jeu misait sur un univers post-apocalyptique assez désertique, Stellar Blade 2 semble prendre une direction beaucoup plus cyberpunk, avec une immense mégalopole futuriste remplie de néons, de gratte-ciel et et de PNJ. Autre nouveauté importante : Eve laisse sa place à une nouvelle héroïne nommée Evie. Oui, c'est subtil, mais c'est différent. Pour l'instant, Shift Up reste très discret sur son histoire, mais la vidéo laisse entendre qu'elle sera au cœur d'un nouveau récit qui se déroule après les événements du premier jeu.









Le gameplay semble lui aussi évoluer, et cette fois-ci, Evie paraît privilégier le combat au corps-à-corps avec des gants renforcés plutôt qu'une épée. On retrouve évidemment l'action nerveuse et les affrontements spectaculaires qui ont fait le succès du premier épisode, mais avec une approche qui semble un peu plus brutale et directe. Ce qui change aussi, c'est la stratégie marketing autour du jeu, car contrairement au premier Stellar Blade, qui était édité par Sony Interactive Entertainment, Stellar Blade Bloodrain sera publié directement par Shift Up. Un détail loin d'être anodin puisqu'il ouvre la porte à une sortie multiplateforme dès le lancement. Même si le studio n'a pas encore confirmé officiellement les supports concernés, tout indique que le jeu arrivera au minimum sur PS5, Xbox Series X|S et PC.









En revanche, il faudra se montrer patient, Shift Up précise que le projet n'en est encore qu'au début de son développement et n'a annoncé ni fenêtre de sortie ni plateformes définitives. Cette première présentation avait surtout pour objectif de montrer la direction prise par la franchise, et à ce niveau-là, le message est clair, Stellar Blade ne compte pas rester bloqué dans une formule unique et semble prêt à faire évoluer son univers de manière beaucoup plus ambitieuse.























