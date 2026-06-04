TCL mise sur le gaming : OLED, Mini LED et écrans e-sport à prix agressifs

Non content d'avoir "racheté" les téléviseurs Bravia de Sony, TCL a bien l'intention d'ouvrir son champ des possibles et d'aller encore plus loin, notamment dans le jeu vidéo. Il y a quelques jours, le fabricant chinois a présenté à la presse l'ensemble de sa gamme 2026 côté écrans gaming, avec des offres pour le moins ambitieuses et très compétitives côté tarifs, sans oublier des partenariats forts. Entre son tout premier écran OLED, plusieurs références QD-Mini LED et de nouveaux modèles développés avec Gentle Mates, le constructeur chinois entend désormais concurrencer les acteurs historiques du secteur sur tous les segments de prix. Voici un résumé de cette matinée presse.





TCL entre dans l'ère de l'OLED

La principale annonce concerne le 32X3A, premier moniteur OLED jamais commercialisé par TCL. Ce modèle de 32 pouces mise sur une dalle OLED+ capable d'afficher une définition 4K à 240Hz ou du Full HD à 480Hz grâce à un mode Dual Mode destiné aux joueurs compétitifs. Le constructeur promet également une luminosité maximale de 1 300 nits, un temps de réponse de seulement 0,03 ms et une couverture de 98,5% de l'espace colorimétrique DCI-P3. TCL y ajoute une collaboration avec Bang & Olufsen pour la partie audio, une première sur un moniteur de la marque. Le 32X3A sera commercialisé au prix de 1 299€.





Le Mini LED à tous les étages

TCL poursuit également sa stratégie de démocratisation du Mini LED avec plusieurs nouveaux modèles. Le 34C2A se positionne comme une solution ultrawide premium avec une dalle incurvée de 34 pouces en définition WQHD, un rétroéclairage QD-Mini LED composé de 1 188 zones de local dimming, une certification DisplayHDR 1000 et un taux de rafraîchissement de 200 Hz. Son prix est fixé à 899€.





Le constructeur lance également le 32G64, un modèle QHD de 32 pouces doté de 336 zones de local dimming, d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz et d'une certification HDR600, proposé à 499€.









Le 27C2A, futur roi du rapport qualité-prix ?

Parmi toutes les références annoncées, le 27C2A attire particulièrement l'attention. Développé dans le cadre du partenariat entre TCL et Gentle Mates, cet écran de 27 pouces combine une dalle QD-Mini LED, 1 196 zones de local dimming et une certification HDR1000. Surtout, il embarque un mode Dual Mode permettant de basculer entre un affichage 4K à 160 Hz et un mode Full HD à 320 Hz. Affiché à seulement 49€, il pourrait bien devenir l'un des modèles les plus compétitifs du marché sur ce segment.





Une gamme e-sport particulièrement agressive

TCL n'oublie pas les joueurs compétitifs avec plusieurs modèles dédiés à l'e-sport. Le 27P2A Pro propose une définition QHD à 320 Hz tandis que le 25P2A Pro pousse jusqu'à 360 Hz sur une diagonale de 24,5 pouces, un format particulièrement apprécié dans les compétitions FPS. Les deux modèles bénéficient d'un rétroéclairage Mini LED à 180 zones, d'une certification HDR600 et d'un temps de réponse annoncé à 1 ms GTG. Ils seront commercialisés au tarif identique de 379€. À l'entrée de gamme, les 27P1AD et 25P1AD visent les joueurs recherchant avant tout de hautes fréquences de rafraîchissement avec respectivement 280 Hz et 300 Hz pour des prix de 249€ et 199€.









Une collaboration renforcée avec Gentle Mates

TCL a également profité de cette présentation pour officialiser l'extension de son partenariat avec Gentle Mates. Les nouveaux 27C2A et 27P2A Pro rejoignent ainsi le 24G645 déjà commercialisé, en proposant des écrans conçus en collaboration avec des joueurs professionnels afin de répondre aussi bien aux besoins des compétiteurs qu'à ceux des amateurs de jeux AAA. Le 27P2A Pro sera disponible courant juin chez Fnac-Darty et Boulanger, tandis que le 27C2A arrivera fin juin en exclusivité sur la boutique Gentle Mates.

Avec cette nouvelle gamme 2026, TCL applique au marché des moniteurs gaming la recette qui lui a permis de s'imposer dans l'univers des téléviseurs, à savoir intégrer des technologies premium comme l'OLED ou le QD-Mini LED tout en maintenant des tarifs particulièrement agressifs. Reste désormais à vérifier si les performances réelles seront à la hauteur des fiches techniques. On attend de tester ça à la rédaction de Jeuxactu.



