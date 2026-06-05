Paramount lance son propre studio de jeux vidéo et prépare une annonce au Summer Game Fest 2026

Paramount a visiblement de grands projets pour le jeu vidéo, puisque le groupe vient d'officialiser la création de Paramount Games Studio, une nouvelle division qui regroupera l'ensemble de ses activités liées au gaming. Concrètement, cela signifie que les équipes de Skydance Interactive et Skydance New Media travailleront désormais sous une même bannière, avec l'ambition de faire du jeu vidéo un pilier à part entière de la stratégie du groupe, au même titre que le cinéma, les séries ou le streaming. Paramount a déjà confirmé que le tout premier jeu AAA du studio sera dévoilé lors du Summer Game Fest 2026. Pour l'instant, aucun détail n'a filtré concernant ce projet, mais l'objectif est clairement de marquer les esprits dès cette première présentation.





Du côté de l'organisation, c'est Tony Discroll qui prend les commandes de Paramount Games Studio en tant que président. Il sera accompagné de plusieurs vétérans de Skydance, notamment Dan Prigg, nommé vice-président exécutif et responsable de la division jeux chez Paramount, ainsi que Shawn Kittelsen, qui supervisera la partie créative et la production. Cette réorganisation n'affecte toutefois pas les projets déjà en cours et Paramount précise ainsi que le mystérieux jeu Star Wars développé par Skydance New Media ainsi que Marvel 1943 Rise of Hydra poursuivent leur développement normalement. En revanche, quelques changements ont eu lieu au sein de Skydance New Media puisque Julian Beak a quitté l'entreprise. Amy Hennig, figure emblématique de l'industrie et ancienne directrice créative d'Uncharted, reste quant à elle en poste et conserve la direction créative du studio.





À travers cette nouvelle structure, Paramount explique vouloir développer aussi bien des expériences grand public que de grosses productions AAA, tout en s'appuyant sur ses licences les plus populaires mais aussi sur de nouvelles créations originales. Avec des licences comme Star Trek, Mission Impossible, Transformers ou encore Teenage Mutant Ninja Turtles dans son catalogue, les spéculations vont forcément bon train. Réponse dans quelques heures lors du Summer Game Fest.



