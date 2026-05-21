Take-Two confirme que la date de sortie de GTA 6 n’a pas changé, Internet peut se détendre...

Après des mois de rumeurs, de théories et d’inquiétudes autour d’un possible nouveau report, Take-Two Interactive vient officiellement de rassurer les joueurs : GTA 6 sortira toujours le 19 novembre 2026. L’éditeur américain a confirmé l’information dans son dernier rapport financier destiné aux actionnaires, un document particulièrement surveillé par toute l’industrie tant GTA 6 est devenu l’un des jeux les plus attendus de l’histoire du jeu vidéo. Et forcément, la question de la date de sortie était au centre de toutes les discussions, car ces derniers mois, beaucoup de joueurs commençaient sérieusement à douter de la capacité de Rockstar Games à respecter son calendrier. Il faut dire que le jeu a déjà connu plusieurs reports importants, puisqu'à l’origine, GTA 6 devait sortir fin 2025 avant d’être repoussé une première fois à mai 2026, puis finalement au 19 novembre 2026. Depuis, une partie de la communauté était persuadée qu’un nouveau décalage finirait forcément par arriver. Mais pour l’instant, Take-Two maintient totalement sa position et semble extrêmement confiant pour cette nouvelle échéance.









Dans son communiqué, le PDG Strauss Zelnick explique même que l’exercice fiscal 2026 du groupe a dépassé toutes les attentes et que l’année fiscale 2027 devrait établir de nouveaux records grâce notamment au lancement de Grand Theft Auto VI. En gros, Take-Two compte énormément sur GTA 6 pour exploser ses revenus dans les prochains mois. Et ce n’est pas vraiment surprenant, puisque le jeu est déjà considéré par beaucoup comme “le lancement du siècle” dans l’industrie vidéoludique, avec des attentes gigantesques aussi bien du côté des joueurs que des investisseurs. Chaque trailer bat des records d’audience, chaque information déclenche des semaines de discussions et toute l’industrie semble presque suspendue au calendrier de Rockstar. Le rapport financier confirme également que Take-Two traverse actuellement une période extrêmement solide sur le plan économique, avec des revenus très importants et une confiance totale dans les années à venir.

« Nos performances sur l’exercice fiscal 2026 ont été exceptionnelles et ont dépassé nos attentes initiales dans l’ensemble de nos divisions. Nous pensons que l’exercice fiscal 2027 permettra d’atteindre de nouveaux records en matière de performances opérationnelles, notamment grâce au lancement de Grand Theft Auto VI le 19 novembre, mais aussi grâce à la solide exécution de l’ensemble de notre catalogue.





Nous nous attendons à maintenir ce niveau d’activité élevé, à générer d’importants flux de trésorerie et à offrir de la valeur aux actionnaires sur le long terme, à mesure que nous déploierons notre solide pipeline de développement, continuerons d’optimiser nos services live et tirerons parti de nouvelles opportunités commerciales. »



