Spellcasters Chronicles : Quantic Dream va débrancher son MOBA, le développement de Star Wars Eclipse se poursuit

C'était inévitable compte-tenu de la situation, et c'est désormais officiel : Spellcasters Chronicles va fermer ses portes dans quelques semaines, la décision a été prise par Quantic Dream de débrancher son MOBA lancé en février dernier. Il faut dire que le titre n'a pas su séduire les joueurs ni même trouvé son public, puisqu'à son pic d'intérêt, seulement 888 étaient connectés sur Steam, et c'était le jour de son lancement. Quantic Dream a donc pris la décision de suspendre le développement de Spellcasters Chronicles afin de recentrer ses efforts sur ses autres projets, notamment un certain Star Wars Eclipse. Le studio précise que ce choix se veut avant tout responsable et adapté au contexte économique actuel, et souligne également le travail accompli par les équipes, saluant leur talent, leur créativité et leur implication tout au long du développement.







Avec Spellcasters Chronicles, Quantic Dream voulait proposer une expérience multijoueur ambitieuse et originale. Ce projet a permis au studio d’explorer de nouvelles idées créatives et de tester différents concepts. Mais dans un marché devenu particulièrement compliqué, l’équipe reconnaît aujourd’hui que le jeu, dans sa forme actuelle, n’a pas trouvé un public assez large pour assurer sa pérennité. Cette décision entraînera une réorganisation interne du studio et Quantic Dream affirme vouloir gérer cette transition avec “équité, attention et respect”, en privilégiant autant que possible les mobilités internes vers les autres productions en cours. Le studio parisien tient aussi à rassurer les joueurs concernant Star Wars Eclipse, dont le développement n'est pas affecté et continue comme prévu.





Enfin, Spellcasters Chronicles restera jouable en ligne jusqu’au 19 juin 2026, date à laquelle les serveurs seront définitivement arrêtés. Tous les achats effectués durant l’accès anticipé pourront être remboursés intégralement sur demande. Les modalités précises seront communiquées prochainement via les réseaux sociaux officiels et le serveur Discord du jeu.



