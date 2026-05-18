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Intergalactic : "Encore quelques années avant sa sortie", l'acteur Kumail Nanjiani balance

Intergalactic : "Encore quelques années avant sa sortie", l'acteur Kumail Nanjiani balance

Annoné pendant les Game Awards de décembre 2024, Intergalactic The Heretic Prophecy représente le prochain gros projet de Naughty Dog, le studio derrière des licences cultes comme Uncharted et The Last of Us. Depuis sa révélation, le jeu reste entouré d’un énorme mystère, on sait simplement qu’il s’agira d’une toute nouvelle licence de science-fiction, dans un univers futuriste au ton dystopique, avec une esthétique fortement inspirée des années 80. Pour le moment, Naughty Dog garde quasiment tout secret, et les joueurs n’ont eu droit qu’à un premier trailer permettant de découvrir Jordan A. Mun, l’héroïne incarnée par Tati Gabrielle. Mais récemment, plusieurs déclarations ont commencé à donner une idée un peu plus précise de la fenêtre de sortie du jeu, même si rien n’a encore été officialisé par le studio.

Intergalactic : The Heretic Prophet

Tout est parti d’une ancienne interview de Kumail Nanjiani (décembre 2025), qui a refait surface sur les réseaux sociaux ces derniers jours. L’acteur, qui interprète un personnage nommé Colin Graves dans le jeu, expliquait dans un podcast qu’il travaillait sur « un jeu Naughty Dog qui sortira dans quelques années ». Une phrase toute simple, mais qui a immédiatement attiré l’attention des fans, puisqu’elle laisse entendre que le développement est encore loin d’être terminé. Dans cette même interview, Kumail Nanjiani expliquait aussi qu’il joue beaucoup aux jeux vidéo mais qu’il n’est pas forcément passionné par le fait d’y jouer en tant qu’acteur. Du coup, certains pensent que son rôle dans Intergalactic sera probablement assez secondaire. Son personnage, Colin Graves, fait partie d’une faction criminelle appelée The Five Aces, aperçue dans le trailer du jeu aux côtés du personnage principal et d’un autre protagoniste joué par Tony Dalton.

 

Et ce n’est pas le seul indice qui pousse à penser que le jeu arrivera plus tard que prévu. Lors d’un récent événement presse autour du film Mortal Kombat 2 à Londres, on a pu interviewer Tati Gabrielle directement sur l’avancement de son travail sur Intergalactic. L’actrice a confirmé qu’elle n’avait pas encore terminé ce qu’elle avait à faire sur le jeu. Évidemment, cette déclaration peut vouloir dire beaucoup de choses, mais on y voit surtout le signe que les sessions de performance capture et d’enregistrement sont toujours en cours, ce qui suggère que le développement est encore à une étape importante. Tout cela rejoint d’ailleurs les informations publiées récemment par Jason Schreier, selon lesquelles Naughty Dog viserait actuellement une sortie autour de mi-2027, avec une phase de crunch prévue pour tenter de respecter cet objectif. Malgré ça, beaucoup estiment désormais qu’une sortie en 2028 paraît finalement plus crédible, surtout quand on connaît l’ampleur habituelle des productions du studio et le niveau de finition attendu pour un jeu aussi ambitieux.

En attendant, Intergalactic: The Heretic Prophecy continue de faire énormément parler de lui alors qu’on n’a encore pratiquement rien vu du gameplay. Mais avec Naughty Dog aux commandes et une nouvelle licence de science-fiction aussi intrigante, les attentes sont déjà énormes.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 18 mai 2026
12:39


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Intergalactic : The Heretic Prophet

Jeu : Action
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Naughty Dog
N.C.

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