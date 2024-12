Intergalactic The Heretic Prophet : Neil Druckmann donne des détail sur l'univers de son jeu

Depuis 2-3 jours, le monde du jeu vidéo s'écharpe sur les réseaux sociaux sur le personnage de Jordan A Mun, défendu par les uns, détesté par les autres. Si le débat fait rage autour de cet unique sujet, on ne savait pas grand-chose du jeu, mais grâce à une interview de Neil Druckmann donnée au New York Times, on en sait un peu plus sur ce titre qui déchire les passions. Première chose à savoir : avec Intergalactic The Heretic Prophet, Naughty Dog voulait un retour à ses racines, à un genre qui leur a permis de se faire connaître : l'action-aventure. Le jeu Crash Bandicoot est cité, mais pas que, il évoque aussi d'autres références de la pop culture japonaise, à savoir Akira de Katsuhiro Otomo, mais aussi de Cow-Boy Bebop. Et il est vrai qu'en regardant de plus, on aperçoit que le premier trailer intègre énormément de clins d'oeil à ces deux animés devenus cultes aujourd'hui.







Il y a la période pour commencer : Intergalactic va se dérouler dans un univers alternatif de 1986 où les voyages dans l'espace ont considérablement progressé. Le choix des années 80/90 n'est évidemment pas le fruit du hasard, puisque c'est la période à laquelle Akira et Cow-Boy Bebop sont nés également. 1988 pour Akira et 1998 pour Cow-Boy Bebop. Et pour Neil Druckmann qui est né en 1978, les années 80/90, c'est toute sa jeunesse et forcément, il a un lien affectif et émotionnel très fort avec cette période que beaucoup de quadragenaires regrettent et se rappellent avec nostalgie. Pour Neil Druckmann, placer des références, ce n'est pas uniquement rendre hommage aux oeuvres qui l'ont marqué, mais c'est aussi pour embrasser cette culture, cette vibe, ce style si iconique pour justement faire d'Intergalactic un jeu qui se reconnaît immédiatement. On parlait des clins d'oeil, mais il y en a plein dans cette première bande annonce, qu'il s'agisse du blouson de Jordan qui rappelle celui de Kaneda, avc ce rouge flamboyant, le jukebox de CD qu'on retrouve dans le jeu et dans Akira, le lecteur de disques qui une fois se met à tourner rappelle la roue de la moto emblématique de Kaneda. Si les motos ont été remplacé par vaisseau spatial de marque Porsche, on remarque qu'ils ont la même trajectoire, avec cette même traînée de lumière à l'arrière. Même le choix de faire appel au groupe Pet Shop Boys rappelle les années 80, tandis que le morceau choisi pour le trailer de Intergalactic, It's a Sin, est sorti en 1987 et traite ouvertement d’homosexualité, un thème qui suivra le groupe durant toute leur carrière.







Pour la musique, on le sait, Neil Druckmann a fait appel à Trent Reznor et Atticus Ross, qui ont composé les musiques des films « Challengers » et « The Social Network ». Sauf que Trent Reznor et Atticus Ross pour des gens comme moi qui écoutent du rock et du métal, Trent Reznor et Atticus Ross c'est tout simplement le groupe Nine Inch Nails et autant vous dire que savoir que ces deux-là s'occupent de la musique du nouveau jeu de Naughty Dog, c'est déjà un gage de qualité. Autre référence aux années 80, la coupe de cheveux de Jordan, qu'on voit se raser les cheveux dans le trailer. Là aussi, c'est sans nul doute une référence à Ripley dans Alien 3. Une femme forte dans l'espace avec le crane rasé fin des années 80 début 90, c'est forcément Ripley, et là aussi, c'est une très bonne référence et aussi une manière très maligne pour le studio de ne pas se casser la tête avec la modélisation des cheveux. Même si on devrait jouer notre personnage avec des cheveux à un moment donné, comme on peut le voir sur cette photo accrochée à son mur. Pourquoi se rase-t-elle la tête ? Pour l'heure, on ne sait pas, mais il doit y avoir une véritable raison, c'est certain.









Pour en revenir à l'interview du New York Times, pour Neil Druckmann, l’histoire du jeu est assez ambitieuse et va s'articuler autour d’une religion fictive et les conséquences lorsque vous placez votre foi dans différentes institutions. Connaissant l'écriture du monsieur et la manière dont il parvient à nous raconter des histoires, on peut lui faire confiance pour nous proposer un récit intéressant et captivant. On apprend que le choix de Tatie Gabrielle s'est imposée immédiatement pour lui, que lors du casting, elle s'est démarquée des autres avec une présence vraiment intimidante. Neil Druckmann compare sa rencontre avec Tatie Gabrielle à celle qu'il a eu avec Ashley Johnson pour incarner Ellie. Et il est vrai que même si on peut trouver à redire sur son look, Tatie Danielle dégage forcément quelque chose à l'écran, que vous n'aimiez ou pas, elle accroche la caméra, de par ses origines déjà, elle qui est né d'une mère coréenne et d'un père africain, le genre de métissage peu commun, surtout dans le monde artistique. Des yeux en amande avec une couleur de peau foncée, je peux comprendre que Neil Druckmann ait été hapé par cette présence, d'autant que Tati Gabrielle est maintenant une habituée de la maison Naughty Dog puisque après le film Uncharted, elle incarnera Nora dans la saison 2 de The Last of Us.







Concernant le développement d'Intergalactic, on sait qu'il a démarré mi-2020, peu après la sortie de The Last of Us Part 2 et que 250 personnes chez Naughty Dog travaillent dessus, sans compter les artistes freelance qui ont également été recrutés, et sans oublier les employés qui ont été limogés entre-temps. Neil Druckmann a d'ailleurs précisé dans cette interview vouloir trouver l'équilibre « entre l'art et le business », avec cette envie d'être un studio capable de faire plusieurs licences à la fois, et ne pas résumer Naughty Dog à Uncharted et The Last of Us. Pour lui, c'était compliqué de travailler sur une nouvelle licence en secret et en silence pendant si longtemps, pendant que sur les réseaux sociaux, on taxait Naughty Dog de studio ne faisant que des remakes ou des remasters.







Reste à savoir maintenant comme le gameplay va s'articuler, si l'on va se diriger vers un TPS action basique ou si Naughty Dog va intégrer des éléments nouveaux pour se distinguer de la masse. Quand on voit cette espèce d'épée rectangulaire atypique, capable de faire apparaître un faisceau de lumière en forme d'égaliseur, il n'est pas interdt que la musique fasse partie intégrante du gameplay. Dans tous les cas, malgré les dislikes, malgré le bad buzz, malgré les débats qui font rage sur les réseaux sociaux, Intergalactic est un jeu qui ne laisse pas indifférent et il nous tarde d'en découvrir davantage de cette prochaine exclu PS5.