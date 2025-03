Intergalactic The Heretic Prophet : un jeu sur la religion et la solitude, Neil Druckmann fait des révélations

Alors que la planète entière se remet à peine du dernier trailer de Death Stranding 2, du côté de Naughty Dog, on continue de développer l'univers de leur prochain jeu, le forcément très attendu Intergalactic The Heretic Prophet dont on a vu le premier trailer à la cérémonie des Game Awards 2024. Si le jeu a déjà fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux notamment, le titre entend bien chambouler les habitudes de création chez Naughty Dog. En effet, dans un podcast de Sony, Creator to Creator, dans lequel il échange avec Alex Garland (scénariste de 28 jours plus tard et réalisateur de Ex Machina, Annihilation et Civil War) à propos du processus créatif, Neil Druckmann donne quelques détails croustillants sur Intergalactic The Heretic Prophet. On apprend notamment que l'un des thèmes abordés dans le jeu n'est autre que la solitude, de quoi changer les habitudes du studio californien, habitué jusqu'à présent à nous faire des jeux qui mettent en scène des duos de personnages. De Jak & Daxter à The Last of Us, en passant par Uncharted, le héros de chaque licence est toujours accompagné d'un sidekick, avec lequel il fait souvent la conversation. Ce ne sera pas le cas dans Intergalactic The Heretic Prophet, puisque Jordan va devoir vivre seule sur une planète coupée du reste de la galaxie depuis près de 600 ans."Dans la plupart de nos jeux précédents, il y a toujours une sorte d'allié avec vous. Cette fois, je veux vraiment que vous vous sentiez perdu dans un lieu qui vous est totalement inconnu et où vous serez livré totalement à vous-même. Qui sont les gens d'ici, quelle était leur histoire ? Tout est à découvrir. La question de comment quitter cette planète est aussi au coeur de l'histoire puisque encore une fois, aucune communication n'a été faite avec cette planète depuis environ 600 ans. Si vous vous espérez avoir une chance de quitter cet endroit, il vous faudra comprendre ce qui s’est passé ici".

On rappelle que l'histoire d'Intergalactic nous fera jouer une chasseuse de primes, Jordan, qui va donc se retrouver coincée sur cette planète où il va falloir vaincre la solitude et se battre avec des robots bélliqueux. Neil Druckmann a cependant rajouté une autre composante qui risque de lui valoir la foudre de ses détracteurs, puisque la foi et la religion sera les deux autres thèmes du jeu. Des aveux faits à Alex Garland, après avoir expliqué que The Last of Us Part 2 est un jeu qui est à la fois adoré comme détesté.





"Nous avons créé un jeu, The Last of Us 2, et nous avons pris certaines décisions créatives qui nous ont valu beaucoup de haine. Beaucoup de gens l'aiment, mais beaucoup de gens le détestent", a déclaré Neil Druckmann, ce à quoi Alex Garland a rétorqué : "On s'en fout non ?" "Exactement", a ajouté Druckmann. "Je plaisante beaucoup à ce sujet avec l'équipe et la blague qui revient, c'est : vous savez quoi, faisons quelque chose dont les gens se soucieront moins, faisons un jeu sur la foi et la religion. » De quoi relancer les débats auprès des détracteurs de Neil Druckmann qui le considèrent comme un pro-israëlien et l'accusent même de faire des allusions dans ces jeux. Il semble désormais blindé face à ces cohortes de fans prêts à en découdre.



Enfin, cet échange très intéressant de plus de 50 min avec ces deux créatifs permet aussi de savoir que Naught Dog a énormément bossé sur la timeline et il est désormais acté, Heretic se déroulera dans un futur anachronique, 2000 ans après avoir divergé des années 80. La raison pour lequelle on y voit des références à l'ambiance 80's, tout en proposant des technologies ultra avancées. Le studio Naughty Dog a vraisemblablement passé des années à concevoir cette chronologie si spéciale, et on a vraiment hâte de mettre le découvrir.