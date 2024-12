Intergalactic : c'est le nouveau jeu de Naughty Dog, premier trailer dans l'espace !

De fortes rumeurs couraient depuis ce matin sur la présence de Naughty Dog à la cérémonie des Game Awards et il s'avère que ces bruits de couloir avaient raison. C'est à la toute fin de la soirée que le studio a décidé de lever le voile sur son nouveau jeu, et même plus, sa nouvelle franchise, la cinquième. Son nom ? Intergalactic : The Heretic Prophet, et comme on peut le consatater, l'histoire va se dérouler dans l'espace et sur des planètes hostiles aux confins de la galaxie. Un setting bien différent de ce que les créateurs de Uncharted et de The Last of Us nous avaient habitué jusqu'à présent.







Pour le moment, Naughty Dog essaie de garder secret pas mal de choses sur l'histoire, et c'est normal, mais on sait en revanche que Intergalactic met en scène Jordan A. Mun, une chasseuse de primes (jouée par Tati Gabrielle) qui se retrouve bloqué sur Sempiria, une planète lointaine dont la communication avec l’univers extérieur s’est éteinte il y a des centaines d’années. En fait, tous ceux qui s’y sont rendus dans l’espoir de percer son passé mystérieux n’ont plus jamais donné signe de vie. Jordan devra utiliser toutes ses compétences et son intelligence si elle espère être la première personne depuis plus de 600 ans à quitter son orbite.







Naughty Dog explique que le jeu a été bâti sur les mêmes traditions que le studio emploie depuis sa création, à savoir proposer un voyage épique émotionnel axé sur les personnages. Si la narration aura une part importante dans le jeu, le gameplay sera en revanche l'objectif numéro un du studio, avec en plus l'expérience qui a été acquises ces dernières années. Jordan est interprétée Tati Gabrielle, qu'on avait aperçue dans le film Uncharted dans le rôle de Jo Braddock (une version ratée de Nadine Ross) et on la verra en 2025 dans le rôle de Jade dans le film Mortal Kombat 2. Un autre acteur sera à ses côtés, Kumail Nanjiani, mais on ne sait rien de son personnage pour le moment. Neil Druckmann en a profité pour annoncer que la musique d'Intergalactic : The Heretic Prophet a été réalisée par Trent Reznor et Atticus Ross. Le jeu est en développement depuis 4 ans, depuis 2020, et c'est le premier titre produit spécialement pour la PS5. Bien sûr, à ce stade, aucune date de sortie n'a été communiquée.