Intergalactic : le nouveau jeu de Naughty Dog se fait 'disliker' en masse, mais que se passe-t-il ?

Il y a quelques heures à peine se terminaient la 10è édition des Game Awards 2024, qui ont eu lieu comme chaque année à Los Angeles. Une cérémonie qui s'est déroulée de 1h30 à 5h du matin, heure française et qui a couronné Astro Bot en tant que GOTY 2024. Nicolas Doucet, le game director du jeu, était d'ailleurs aux bords des larmes au moment de récupérer la stauette, un moment très touchant, d'autant que son discours était très émouvant aussi. Mais les Game Awards, c'est aussi de nombreuses annonces et autres World Premiere et cette année, on a été particulièrement gâté. Mais parmi toutes ces annonces, on a pu découvrir le nouveau jeu des studios Naughty Dog, avec Neil Druckmann aux commandes. Il s'appelle Intergalactic : The Heretic Prophet, ce sera un jeu à l'ambiance sci-fi, développé spécialement pour la PS5. On aurait dû être hypé, on aurait dû s'extasier, mais depuis quelques heures, c'est un peu l'inverse qui se passe. Le jeu est vivement critiqué et se fait disliker sur YouTube. Que se passe-t-il exactement ? On va essayer d'y voir plus clair...

Cela faisait 4 ans, quatre longues années que nous n'avions pas eu de nouvelles du studio Naughty Dog, puisque leur dernier jeu, The Last of Us Part 2 est sorti en 2020, sur PS4, en plein confinement. Inutile de revenir sur ce grand jeu, ce chef d'oeuvre je dirai même, qui prouve que Naughty Dog fait partie des plus grands studios du monde. Alors forcément, quand un nouveau jeu est annoncé, on retient notre respiration. De fortes rumeurs couraient depuis quelques jours sur la présence de Naughty Dog à la cérémonie des Game Awards et il s'avère que ces bruits de couloir avaient raison. C'est à la toute fin de la soirée que le studio a décidé de lever le voile sur son nouveau jeu, et même plus, sa nouvelle franchise, la cinquième après Crash Bandicoot, Jak & Daxter, Uncharted et The Last of Us. Son nom ? Intergalactic : The Heretic Prophet, et comme on peut le constater, l'histoire va se dérouler dans l'espace et sur des planètes hostiles aux confins de la galaxie. Un setting bien différent de ce que les créateurs de Uncharted et de The Last of Us nous avaient habitué jusqu'à présent.







80'S VIBES



Pour le moment, Naughty Dog essaie de garder secret pas mal de choses sur l'histoire, et c'est normal, mais on sait en revanche que Intergalactic met en scène Jordan A. Mun, une chasseuse de primes (jouée par Tati Gabrielle) qui se retrouve bloqué sur Sempiria, une planète lointaine dont la communication avec l’univers extérieur s’est éteinte il y a des centaines d’années. En fait, tous ceux qui s’y sont rendus dans l’espoir de percer son passé mystérieux n’ont plus jamais donné signe de vie. Jordan devra utiliser toutes ses compétences et son intelligence si elle espère être la première personne depuis plus de 600 ans à quitter son orbite. Ça, c'est le pitch de l'histoire. Naughty Dog explique que le jeu a été bâti sur les mêmes traditions que le studio emploie depuis sa création, à savoir proposer un voyage épique émotionnel axé sur les personnages. Si la narration aura une part importante dans le jeu, le gameplay sera en revanche l'objectif numéro un du studio, avec en plus l'expérience qui a été acquises ces dernières années. Jordan est interprétée Tati Gabrielle, qu'on avait aperçue dans le film Uncharted dans le rôle de Jo Braddock (une version ratée de Nadine Ross) et on la verra au cinéma en 2025 dans le rôle de Jade dans le film Mortal Kombat 2 et celui de Nora dans la Saison 2 de la série The Last of Us de HBO. On peut le dire, Tati Gabrielle a déjà ses entrées dans la famille Naughty Dog.







Un autre acteur sera à ses côtés, Kumail Nanjiani, qu'on a pu voir dans Les Eternels, le dernier Ghostbusters Frozen Empire ou bien dans la série Obi-Wan Kenobi, mais pour le moment, on ne sait rien de son personnage. Il y a des chances pour que son personnage soit un mec cool, un peu décontracté, limite le rigolard de service, parce que c'est un peu ce qu'on lui demande de faire à chaque fois au cinéma. Mais ce n'est pas interdit que Neil Druckmann lui ait donné un rôle à contre-courant, on ne sait jamais... Dans tous les cas, Neil Druckmann en a profité pour annoncer que la musique d'Intergalactic : The Heretic Prophet a été réalisée par Trent Reznor et Atticus Ross. Le jeu est en développement depuis 4 ans, depuis 2020, et c'est le premier titre produit spécialement pour la PS5. Bien sûr, à ce stade, aucune date de sortie n'a été communiquée.







ENTRE DISLIKES ET HYPE ZÉRO PEUT-ON LIRE...



Jusque-là tout va bien, c'est le nouveau jeu de Naughty Dog, qui propose enfin une nouvelle franchise depuis bien longtemps, on devrait tous sortir le champagne et les cotillons... Sauf que depuis son annonce, depuis quelques heures, c'est l'effet inverse qui se produit. Sur les réseaux sociaux, les gens ne sont guère emballés par la proposition, et ce qui revient assez souvent, c'est que le jeu ne génère pas de véritable hyper, même auprès des amoureux du studio. Beaucoup de personnes sont assez déçus du thème science-fiction proposé par le jeu, loin de l'ADN du studio sans doute, sans compter que pour d'autres, on a l'impression d'avoir déjà vu ce jeu 1000 fois. J'ai même lu des commentaires dire que s'il n'y avait pas le logo Naughty Dog, l'annonce du jeu aurait même déjà été oublié. Et il est vrai que lorsqu'on regarde les réactions des personnes dans la salle des Game Awards, l'effervescence est moins perceptible. Il manque cet effet 'waouh' que Naughty Dog a toujours su générer à chacun de ses jeux. Bien sûr, il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions et on peut faire confiance au studio, à son savoir-faire, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, l'engouement est moins perceptible que pour leur précédent projet.













Pire, en allant jeter un oeil sous la vidéo, à la fois sur le compte de Naughty Dog et celui de PlayStation sur YouTube c'est la douche froide. 27 000 dislikes contre 24 000 sur la chaine PlayStation, 20 000 dislikes contre 19 000 likes sur la chaine de Naughty Dog et 3 000 dislikes contre 1 100 likes sur la chaine des Game Awards, le constat est le même, les gens ne sont pas satisfaits du jeu. Au point où Naughty Dog a désactivé les commentaires sur sa chaine YouTube, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Les gens ne sont pas convaincus et les placements de produits Porsche et Adidas archi visibles n'a pas aidé le jeu auprès d'un public aujourd'hui très exigeant... Et puisqu'on est aussi dans l'ère du combat woke anti-woke, je vous laisse imaginer la teneur des échanges, avec beaucoup de gens qui estiment que le studio est complètement vérolé par le DEI, diversité, équité, inclusivité, chose à laquelle Naught Dog avait déjà fait face avec The Last of Us 2 à l'époque. Certains trouvent que le studio force beaucoup trop, avec un personnage qui ressemble beaucoup trop à Lev dans The Last of Us 2, qui je le rappelle était un personnage trans, que le nom choisi, Jordan, est un nom mixte et qui laisse suggérer certaines choses...







Pour l'heure, ce n'est pas la panacée pour Intergalactic qui va devoir doubler d'effort pour convaincre les joueurs. Mais connaissant Naughty Dog, son savoir-faire, son talent et surtout son pédrigree, chez Jeuxactu, nous sommes persuadés qu'on aura droit à un jeu de qualité, surtout en termes de narration, de gameplay et de surprises. Certes la hype n'est pas à son paroxysme, certes l'effet waouh n'y est pas (encore), mais n'enterrons pas le jeu trop vite car il faut rappeler qu'il s'agit d'une oeuvre signée Naughty Dog, et plus précisément Neil Druckmann et Kurt Margenau en tant que Game Director qui sont aux commandes, et qui nous ont déjà prouvé à quel point ils sont talentueux...