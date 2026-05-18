XBOX : nouveau logo, nouvelle typo, nouvelle interface, c'est l'heure du changement !

Depuis quelques jours, Microsoft a discrètement commencé à modifier l’identité visuelle de sa branche gaming, et un détail en apparence anodin a immédiatement attiré l’attention des joueurs : il ne faut désormais plus écrire “Xbox”, mais “XBOX”, entièrement en majuscules. Le changement est apparu sur plusieurs comptes officiels de la marque, notamment sur les réseaux sociaux et les profils liés à la division gaming de Microsoft. Même Asha Sharma se présente désormais comme la CEO de “XBOX” sur son profil LinkedIn. En fait, derrière ce simple changement typographique se cache en réalité une volonté beaucoup plus large, celle de redonner une identité forte à la marque Xbox après plusieurs années de communication parfois confuse.









Tout est parti d’un sondage publié par Asha Sharma le 13 mai dernier, dans lequel elle demandait simplement à la communauté : “Xbox ou XBOX ?”. Près de 20 000 personnes ont répondu, et environ deux tiers des votants ont choisi la version entièrement en majuscules. Quelques jours plus tard, le changement devenait officiel sur plusieurs branches de la marque, notamment XBOX France et ce n’est évidemment pas juste une question de style. Depuis qu’elle a remplacé Phil Spencer à la tête de la division gaming en février dernier, Asha Sharma multiplie les changements pour repositionner Xbox comme une marque forte centrée avant tout sur ses consoles et ses exclusivités. Plusieurs décisions prises récemment vont dans ce sens. Microsoft a progressivement abandonné l’appellation “Microsoft Gaming”, mis fin à la campagne marketing “This is an Xbox”, revu certains tarifs du Xbox Game Pass Ultimate et même ramené le vert historique plus au centre de l’identité visuelle de la marque. Et cette nouvelle orientation se ressent aussi directement sur les consoles, puisqu'une importante mise à jour vient justement d’être déployée pour les membres du programme Xbox Insider sur Xbox Series X et Xbox Series S. Le changement le plus visible concerne le démarrage de la console, avec une nouvelle animation beaucoup plus sombre, un logo légèrement retravaillé et une identité sonore qui rappelle volontairement l’époque Xbox 360, encore considérée par énormément de fans comme l’âge d’or de la marque.









Microsoft ajoute également plusieurs fonctionnalités demandées depuis longtemps par la communauté, notamment un système de badges pour le Gamerscore afin de mieux mettre en valeur la progression des joueurs, ainsi que de nouveaux filtres pour organiser plus facilement les bibliothèques de jeux, particulièrement utiles pour les abonnés Game Pass qui accumulent désormais des centaines de titres. Et évidemment, toute cette transformation n’est pas passée inaperçue sur internet. Entre les blagues, les mèmes et les comparaisons avec des rebrandings ultra agressifs, les réactions ont été nombreuses. Certains internautes se moquent gentiment du fait que Microsoft semble vouloir rendre le nom “XBOX” plus imposant simplement grâce aux majuscules, tandis que d’autres y voient surtout un symbole d’un vrai retour aux racines de la marque. Et avec le prochain Xbox Showcase prévu en juin, beaucoup pensent que cette nouvelle image n’est probablement que le début d’une stratégie bien plus large autour du futur matériel Xbox, notamment du très attendu Project Helix. Wait and see comme on dit.







